Son Dakika Haberi: İstanbul’da alarm! 3. dalgaya girildi

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Son Dakika Haberi: İstanbul’da alarm! 3. dalgaya girildi

Gelen son dakika haberine göre, Türkiye’de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 20 bini aştı. Son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti. İstanbul’daki koronavirüs vakalarının genetik dizilimini inceleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki merkezin sorumlusu Dr. Mert Ahmet Kuşkucu, ilginç bir sonuçla karşılaştı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise, “7 günde görülen 100 bin kişideki enfeksiyon oranı da 178 gibi oldukça yüksek bir rakam. Durum, üçüncü dalganın İstanbul’da etkisini gösterdiğini, henüz pik noktasına da ulaşmadığımızı gösteriyor” dedi. Öte yandan vaka sayılarında adeta patlama yaşanan 5 ilde ise seyahat kısıtlaması başta olmak üzere yeni yasaklar kapıda! İşte koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmesinin tüm detayları…

Son dakika haberine göre, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz İstanbul’da, salgında üçüncü dalgaya girildiğini söyledi. İllere göre haftalık yayınlanan haritaya göre, İstanbul’da 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 178’lere ulaştığına işaret eden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz. DHA’ya açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da vaka sayılarında günlerdir yukarı doğru bir çıkış söz konusu olduğuna değinen Prof. Dr. Yavuz, “Test pozitiflik oranları yüzde 10’u geçti. Zaten 7 günde görülen 100 bin kişideki enfeksiyon oranı da 178 gibi oldukça yüksek bir rakam. Durum, üçüncü dalganın İstanbul’da etkisini gösterdiğini, henüz pik noktasına da ulaşmadığımızı gösteriyor.

Açılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz. Kendi kurumumuz açısından söyleyecek olursam, geçen haftaya göre belirgin bir fark var, Pazartesiden beri çok yüksek sayıda hasta geliyor. Test pozitiflik oranı da bizde de yüzde 12 civarında. Önümüzdeki haftalarda da sıkıntılı günler yaşayabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

‘Üçüncü piki yaşayacağız gibi görünüyor’

Aşılanan kesimde elde edilen ilk verilere göre ölüm oralarında büyük bir azalma görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, “Bu çok sevindirici bir şey. Ama İstanbul’da aşısız olan çok fazla nüfus var. Onların da hastalanma riski çok yüksek seviyede. Türkiye genelinde de böyle.

Bu nedenle insanlarla yakın temasa girmemek, kapalı ortamlarda bulunmamak, mecbursanız da maskesiz asla durmamak, kalabalık ortamlara da maskesiz girmemek, çok sık bir şekilde ortamı havalandırmak, tercihan camları sık sık açmak gerekiyor. Üçüncü piki de yaşayacağız gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

Çarpıcı sonuç ortaya çıktı

Kovid-19 salgınıyla mücadelede bir yıl geride kalırken, uzmanlar her fırsatta mutasyonlu virüslerin salgının seyrini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyorlar. İstanbul’da Kovid-19’un genom dizilimini inceleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü’nden Dr. Mert Ahmet Kuşkucu öncülüğündeki bir grup bilim insanı, Kovid-19 salgınının başından bu yana devam eden laboratuvar araştırmalarında önemli bulgulara ulaştı.

Sonuçları Milliyet’le paylaşan Dr. Kuşkucu, şunları söyledi: “Şimdiye kadar 150 örnekleme baktık. Araştırmamız mikro ölçekli olsa da varyant virüslerin yayılımını anlamak açısından önemli ipuçları barındırıyor. İstanbul’da İngiltere varyantı ortaya çıkana kadar herhangi anormal bir durum yoktu.

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Ancak İngiltere varyantının ortaya çıkmasından kısa süre sonra laboratuvar araştırmalarımızda örneklerin yüzde 44’ünde D614G mutasyonu dediğimiz İngiliz varyantını gördük. Sadece bir örnekte Brezilya varyantı, birkaç hastada da Afrika türü dediğimiz virüs tespit ettik.

Çabuk yayılıyor

Elde ettiğimiz bulgular şuan için İngiliz varyantı dışında, majör bir değişim olmadığını gösteriyor. İngiltere varyantı daha kolay bulaştığı çabuk yayılım gösterebiliyor. Karadeniz’deki vaka artışının nedeni de İngiliz varyantını etkisinden kaynaklanıyor olabilir.

Geçtiğimiz günlerde, ‘Arjantin varyantı ortaya çıktı’ şeklinde iddialar gündeme gelse de bizim şuan için böyle bir tespitimiz yok. Şimdiye kadar büyük bir değişime uğramış virüs yakalamış olsak gerekli uyarıları yapardık. Türkiye, sağlık kültürü anlamında aşılamayı çok iyi yapan bir ülke.

Aşı politikamız, çok iyi şekilde yürüyor. Kovid-19 hastalarında immünolojik baskılayıcı ilaçlar kullanılıyor. Baskılama virüs için değişim yani mutasyon anlamına gelir. İlaç tedavisi aşılamanın neden olduğu baskılamaya rağmen endişe edeceğimiz bir mutasyon söz konusu değil.”

‘2022 yılı bahar aylarında sönümlenecek

Bu yılın sonbaharının salgın süreci açısından belirleyici olacağına değinen Dr. Kuşkucu, “Sonbaharda toplumsal bağışıklık oranımızı net olarak görmüş olacağız. Tahminlerimiz salgının ancak 2022 bahar döneminde sönümleneceği yönünde. Kovid-19 da ilerleyen yıllarda tıpkı soğuk algınlığı veya grip gibi mevsimsel viral bir hastalığa dönüşecek.

Bu sürece kadar aşılanma ve toplumsal bağışıklık çok önemli. ABD’deki tıp merkezlerinde haftada 6 bin virüs sekanslanırken, bizdeki sayı bu rakamın çok altında. Aşılama, toplumsal korunma ve bağışıklık için sekanslama dediğimiz araştırmaların arttırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aşıda 60-64 yaş arası öne çekildi

Öte yandan Türkiye’de 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başlanan aşılama kampanyasında birinci aşama tamamlandı. Birinci aşamada, sağlık çalışanları ile huzurevi, engelli bakımevi misafirlerinin yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların aşılamaları gerçekleştirildi.

Birinci aşamanın tamamlanmasının ardından Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda hazırlanan, “Aşı Uygulanacak Grup Sıralaması”na göre, aşılamada ikinci aşamanın Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı personeliyle devam etmesi bekleniyordu.