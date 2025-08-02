TÜRKLERİN TEKNESİ HİNT OKYANUSU’NDA ALABORA OLDU!

Türkiye’ye yelkenle ulaşma hayali kuran üç Türk denizci, Hint Okyanusu’nda şiddetli fırtınaya yakalandı. Malezya açıklarında alabora olan tekneden sadece ikisi kurtulurken, bir kişi hâlâ kayıp.

HAYALİN ADI: 10 BİN KİLOMETRELİK YELKENLİ YOLCULUĞU

Avustralya’da yaşayan Muhammed Emir Öztürk, “Daisy” adlı yelkenli teknesiyle Sidney’den tek başına Malezya’ya ulaştı. Burada arkadaşları Ateş Demirören ve Eser Demirkol’la buluşarak, Türkiye’ye ulaşmak için 10 bin kilometrelik bir rota belirledi.

DENİZDE KABUS: TEKNE FIRTINADA ALABORA OLDU

28 Temmuz’da Malezya’dan yola çıkan ekip, Palau Yu Adası açıklarında şiddetli fırtınaya yakalandı. Dev dalgalarla mücadele eden tekne alabora oldu.

Malezyalı kurtarma ekipleri, Ateş Demirören’i sağ olarak kurtarırken, Öztürk ve Demirkol kayıplara karıştı.

STRAFOR KUTUSU HAYATINI KURTARDI

40 saat sonra, Muhammed Emir Öztürk, Malezyalı balıkçılar tarafından strafor kutusuna tutunmuş halde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan Öztürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ESER DEMİRKOL İÇİN ARAMA SEFERBERLİĞİ

Kazadan bu yana Eser Demirkol’dan haber alınamıyor. Malezya Sahil Güvenlik ekipleri, Hava Kuvvetleri ve balıkçılar bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu yürütüyor.

TÜRK YETKİLİLER DEVREDE

Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Malezya makamlarıyla koordineli şekilde süreci yakından takip ediyor. Sosyal medyada Demirkol’un bulunması için “#EserDemirkolNerede” etiketiyle kampanyalar başlatıldı.