MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ’NDEN KRİTİK RAPOR!

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), İsrail ile İran arasında 13-24 Haziran 2025 tarihleri arasında yaşanan ‘12 Gün Savaşı’nı kapsamlı şekilde analiz eden raporunu yayımladı. Raporda, savaşın askeri, istihbari, teknolojik ve dijital boyutları değerlendirilirken, Türkiye için önemli stratejik dersler çıkarıldı.

Askeri ve Teknolojik Boyutlar Değerlendirildi

MİA raporu, savaşın hava saldırıları, siber harp, elektronik saldırılar ve kamuoyuna yönelik dijital manipülasyon gibi çok boyutlu mücadele yöntemleriyle yürütüldüğünü ortaya koydu. İsrail’in İran içindeki istihbari ağı ve modern teknoloji kullanımı savaşın kaderini belirledi.

Türkiye’ye Kritik Uyarılar

Rapor, Türkiye’nin benzer tehditlere karşı hava savunma sistemlerini modernize etmesi ve füze karşıtı yetenekleri güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sivil savunma kapasitesinin artırılması, alarm sistemleri kurulması ve sığınakların inşa edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Dijital Güvenlik ve Yerli Teknoloji Stratejisi

Savaşın dijital boyutuna da değinilen raporda, Türkiye’nin kritik altyapılarını korumak ve yerli yazılım çözümlerini geliştirmek zorunda olduğu belirtildi. Bu sayede dijital saldırılara karşı direncin artırılması hedefleniyor.

Bölgesel Riskler ve Önleyici Güvenlik Politikaları

İran-İsrail çatışmasının bölgesel istikrarı olumsuz etkileyebileceği, Türkiye’nin göç, enerji arzı ve sınır güvenliği risklerine karşı hazırlıklı olması gerektiği raporda yer aldı. MİA, savunma sanayisi çalışanlarının korunması için önleyici güvenlik politikalarının geliştirilmesini önerdi.

Türkiye’nin, bölgedeki olası yeni savaşlara karşı çok yönlü bir savunma ve sivil koruma stratejisi oluşturması hayati önem taşıyor.