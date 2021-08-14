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Dünya Bu Ölüm Tehdidi İle Çalkalanıyor !

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Dünya Bu Ölüm Tehdidi İle Çalkalanıyor !
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14 Ağustos 2021 - 12:01
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Meksika’da uyuşturucu ve suç kartellerinin en tehlikelisi olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), son videosuyla tüm dünyada gündem oldu. Yayınladıkları videoda haber sunucusu Azucena Uresti’ye açık bir şekilde ölüm tehdidinde bulundu.

Dünya Bu Ölüm Tehdidi İle Çalkalanıyor! Sunucu Canlı Yayında Okudu!

Meksikalı sosyal medya kullanıcıları hafta başından itibaren bir videoyu konuşmaya başladı. Videoda Meksika’nın ünlü Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes olduğunu iddia eden bir adam ülkenin en sevilen haber spikerlerinden biri olan Uresti’yi öldürmekle tehdit ediyordu.

CNN’in aktardığına göre, etrafında yedi adet maskeli ve silahlı adamla kameraya konuşan kişi, “Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin lideri olarak doğrudan Milenio News’e sesleniyorum. Size söyleyeceğim tek şey şu: Dengeli olmanız, tek bir yöne yaslanmamanız gerek. Bir de size ait olmayan işlere burnunuzu sokmayın. Azucena Uresti, seni temin ederim, her nerede olursan ol seni bulacağım ve sana o lafları yedireceğim. Kadın cinayetiyle suçlansam bile bunu yapacağım, çünkü sen beni tanımıyorsun…” diyordu.

KENDİ TEHDİT HABERİNİ CANLI YAYINDA OKUDU

Tehdit videosunun sosyal medyada yayılmasından sonra açıklama yapmayı tercih etmeyen Uresti, sessizliğini canlı yayında bozdu. Gece bülteninin ilk haberi olarak tehdit videosundan bahseden Uresti, “Bu sabah bir sözde suç örgütü birçok medya kuruluşuna ve bana Michoacán’da gerçekleştirdiğimiz gazetecilik faaliyetlerinden ötürü ölüm tehditlerinde bulundu” diyerek yazılan metni okudu.

Uresti haberi sunduktan sonra, “Bizim işimiz her zaman doğrulara bağlı kalmak ve bizimki gibi bir ülkenin gerçeklerine dair insanları bilgilendirmek” dedi. Ülkedeki gazetecilere ve insan hakları savunucularına yönelik koruma programına dahil edildiğini söyledi.

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