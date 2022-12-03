2022 Dünya Kupası’na Vincent Aboubakar damgası! Tarihe geçti, Zidane sonrası ilk kez…

2022 Dünya Kupası’nda grup aşamasının son gününe Vincent Aboubakar damga vurdu. G Grubu’ndan çıkmayı garantileyen Brezilya ile karşılaşan Kamerun’da gol atan Aboubakar, sonrasında yaptığı hareketle adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı.

90+2’DE BREZİLYA’YI YIKTI! İSVİÇRE BİR GOL DAHA ATSA…

İkinci maçlar sonunda G Grubu’ndan çıkmayı garantileyen Brezilya, Kamerun karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Grubun diğer maçında ise Sırbistan ile İsviçre gol düellosuna tutuşmuştu. İsviçre, Sırbistan’ı 3-2 yendi, Brezilya ise Kamerun’a 90+2’de yediği golle 1-0 mağlup oldu. +2 averajı bulunan Brezilya, +1 averajlı İsviçre’nin üzerinde lider olarak son 16 turuna yükseldi. İsviçre ise grup ikincisi olarak gruptan çıktı.

İsviçre, Sırbistan’a 1 gol daha atsaydı Brezilya ile averajını eşitlemiş olacaktı ve daha fazla gol attığı için liderliği alıp son 16 turunda Portekiz’den kaçıp Güney Kore ile eşleşecekti. Brezilya’nın grubu ikinci bitirmesi, turnuva ağacında Arjantin’in önünü finale kadar açmış olacaktı.

ABOUBAKAR GOLÜNÜ ATTI, FORMASINI ÇIKARIP TARİHE GEÇTİ

Kamerun’u Brezilya karşısında 90+2’de galibiyete taşıyan golü atan Vincent Aboubakar, gol sonrası formasını çıkarıp ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan Aboubakar, ABD’li hakem Ismail Elfath’ı da güldürdü. Coşkulu sevinç gösterisini sonlandırdıktan sonra kırmızı kart göreceği aklına gelen Aboubakar, hakeme gelip sarıldı. Daha sonra takım arkadaşlarının tebrikleri arasında soyunma odasının yolunu tuttu.

Dünya Kupası’nı 2 gol ve 1 asistle tamamlayan Aboubakar, bir Dünya Kupası maçında hem gol atıp hem kırmızı kart gören ikinci futbolcu oldu. Zinedine Zidane, 2006 Dünya Kupası finalinde gol atmış, daha sonra Materazzi’ye kafa atıp kırmızı kart görmüştü.

SIRBİSTAN GOL ATSA KAMERUN SON 16’YA YÜKSELECEK, ABOUBAKAR OYNAYAMAYACAKTI

Aboubakar’ın kırmızı kartı olumlu şekilde konuşulsa da olası bir başka senaryoda Kamerun açısından büyük bir şok niteliği taşıyabilirdi. 3-2 biten maçta Sırbistan son dakikalarda İsviçre’ye 1 gol atsa, Kamerun grubu ikinci sırada bitirecek ve son 16 turuna yükselecekti. Kırmızı kart gören Aboubakar ise son 16 turu maçında oynayamayacaktı.

DANİ ALVES BREZİLYA’NIN EN YAŞLI OYUNCUSU OLDU

Brezilya’nın Kamerun’la oynadığı mücadelede ilk 11’de sahaya kaptan olarak çıkan Dani Alves, Brezilya’nın Dünya Kupaları’nda oynayan en yaşlı oyuncusu olarak tarihe geçti. Alves, 39 yaşında Dünya Kupası’nda forma giydi ve Thiago Silva’ya ait olan rekoru kırdı.

BREZİLYA 1998’DEN SONRA İLKİ YAŞADI

Kamerun’a 1-0 yenilen Brezilya, 1998 Dünya Kupası’ndan sonra ilk kez bir grup maçında mağlubiyet aldı. Öte yandan Dünya Kupalarında bugüne kadar hiçbir Afrika ülkesine karşı mağlubiyet yüzü görmeyen Brezilya, Kamerun karşısında bir ilki yaşadı.