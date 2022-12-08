Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu!

Kuş Uçuşu’nun Aslı Tuna’sı Miray Daner tarzıyla sosyal medyada dikkat çekti. Dizide ateşli sahneleriyle gündeme gelen Daner son olarak sütyen-denim ceket kombiniyle hayranlarını ikiye böldü.

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’la başrolünü paylaştığı ‘Kuş Uçuşu’ dizisinde rol alan ve ateşli sahneleriyle uzun süre gündemde olan Miray Daner tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le evleneceği iddia edilen oyuncunun, yeni tarzı hayranlarını ikiye böldü.

Denim ceket ve sütyen kombini yaparak saçlarını dağınık toplayan Miray Daner’in hayranlarının bir kısmı oyuncunun bu tarzını beğenmedi.

Beğenmeyenler ve beğenenlerin yorumlar kısmında buluştuğu paylaşımda şu yorumları öne çıktı:

Çok güzelsin Miraycığım. Keşke bu kadar yüksek belli kıyafetler giymesen. Saçlarını da topuz yapmasan