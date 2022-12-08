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Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu!

Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu!
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08 Aralık 2022 - 16:14

Kuş Uçuşu’nun Aslı Tuna’sı Miray Daner tarzıyla sosyal medyada dikkat çekti. Dizide ateşli sahneleriyle gündeme gelen Daner son olarak sütyen-denim ceket kombiniyle hayranlarını ikiye böldü.

Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu! "Çok rüküş buldum" - Sayfa 1

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’la başrolünü paylaştığı ‘Kuş Uçuşu’ dizisinde rol alan ve ateşli sahneleriyle uzun süre gündemde olan Miray Daner tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu! "Çok rüküş buldum" - Sayfa 2

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le evleneceği iddia edilen oyuncunun, yeni tarzı hayranlarını ikiye böldü.

Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu! "Çok rüküş buldum" - Sayfa 3

Denim ceket ve sütyen kombini yaparak saçlarını dağınık toplayan Miray Daner’in hayranlarının bir kısmı oyuncunun bu tarzını beğenmedi.

 

Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu! "Çok rüküş buldum" - Sayfa 4

Beğenmeyenler ve beğenenlerin yorumlar kısmında buluştuğu paylaşımda şu yorumları öne çıktı:

Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu! "Çok rüküş buldum" - Sayfa 5

Çok güzelsin Miraycığım. Keşke bu kadar yüksek belli kıyafetler giymesen. Saçlarını da topuz yapmasan

Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu! "Çok rüküş buldum" - Sayfa 6

Çok rüküş buldum

Gerçekten aynaya baktığında bu kombin içine siniyor mu

O ceket ne ya

Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu! "Çok rüküş buldum" - Sayfa 7
Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu! "Çok rüküş buldum" - Sayfa 8
Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu! "Çok rüküş buldum" - Sayfa 9

Miray Daner sütyen-ceket kombiniyle olay oldu! "Çok rüküş buldum" - Sayfa 10

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