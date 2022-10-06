Türkiye’nin altın ithalatı 56 ayın zirvesine ulaştı: İşte nedeni!

Altın ithalatı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1711 artışla 39 bin 32 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat 2 bin 155 kg seviyesinde bulunuyordu. Böylece 2018 yılı Ocak ayında gerçekleşen 44 bin 210 kg ithalatın ardından en yüksek rakama ulaşıldı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 68 bin 70 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 36 bin 417 kg olmuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya şu ifadeleri kullandı: “Döviz alim satımında 1000 dolar üzerinde kimlik tespiti uygulaması yüksek döviz talebi olan kişi ya da kurumları, TL verip döviz almaktan ziyade, altın verip döviz karşılığı almaya yöneltti. Bu da altın ithalat rakamlarını yükseltiyor.

ALTIN İTHALATININ ARTMASI YURT İÇİNDE FİYATLAMALARI ETKİLİYOR MU?

Altındaki fiyatlamalar şu an tam olarak global gelişmelere göre şekilleniyor. İthalat rakamlarının yükselmesinin bu dönem için etkisi nötr olur çünkü baskın etki doların ne derece güçlü olduğudur.

VATANDAŞLARIN ALTIN ALIMINA YÖNELMESİ DE İTHALATI ARTIRIYOR MU?

Evet talep arttıkça ithalat yükselecektir. Özellikle yükseliş dönemlerinde talebin arttığını ve bu talebin karşılanması için ithalatın hızlandığını görürüz.”

9 TONLUK ALIM

Diğer yandan, altın rezervlerini yükset tutmak isteyen TCMB, bu yıl Ağustos ayında 9 tonluk altın alımı yaptı.

Altın Konseyi’nin merkez bankalarının altın rezervlerine ilişkin tuttuğu verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) altın alımları yılbaşından bu yana 84 tona yükseldi. Toplam rezervler ise 478 tonla 2020 yılı ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ONS ALTINDA SON DURUM

Dinamik Yatırım tarafından yapılan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: “Altın, 1722 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı boyut kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1736 olacaktır. Olası, 1722 seviyesi altındaki fiyat oluşumlarında ise 1711 destek seviyesini izliyor olacağız. Destek: 1722 — 1711 — 1698/ Direnç: 1736 — 1745 — 1763”