Karpuzda Plansız Ekim Fiyatları Vurdu: Tüketici de Üretici de Mağdur

Türkiye’de yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun fiyatları, üreticiden markete gidene kadar yüzde 600’lük şaşırtıcı bir artış gösterdi. Çukurova bölgesi başta olmak üzere, Adana’daki üreticiler tarlada ve halde kilosunu yalnızca 1-2 liraya satarken, market raflarında ise fiyatlar 14 liraya kadar çıkıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) açıkladığı haziran ayı verilerine göre, üretici-market fiyat farkında en büyük uçurum karpuzda yaşandı. Bu durum hem tüketicilerin cebini yakıyor hem de üreticiyi zor durumda bırakıyor.

Aracılar fiyatları yükseltiyor

Üreticilerin karpuzu düşük fiyata satmak zorunda kalmasında, plansız ekim ve üretim fazlası önemli bir rol oynuyor. Özellikle don zararlarından sonra alternatif ürün olarak karpuzu tercih eden çiftçiler, arz fazlası nedeniyle fiyatları düşürmek zorunda kaldı.

Bununla birlikte nakliye, depolama maliyetleri, aracı kârları ve market raf bedelleri fiyatların marketlerde ciddi oranda artmasına sebep oluyor.

Üretici ürününü çöpe döküyor

Duruma tepki gösteren bazı üreticiler, zararına satış yapmak yerine karpuzlarını traktörlerle ezerek imha etmeye başladı. Bu da sektördeki krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Tüketicilerin ise bu büyük fiyat farkı nedeniyle karpuz satın alırken zorlandığı gözlemleniyor.