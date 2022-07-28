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Gram altın 1000 lirayı aştı

Gram altın 1000 lirayı aştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Temmuz 2022 - 14:31

ABD Merkez Bankası’nın 75 baz puanlık faiz artışına gitmesinin ardından altın fiyatları yükselişe geçti…

MedyaRadar’ın haberine göre altın fiyatları güne yükselişle başladı.

Gram altın 998 liradan seyrederken gün içinde 1001 liraya kadar yükseldi.

Çeyrek altın 1633 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek dün kapanışta 1630 liraydı.

Yarım altın 3263 liradan işlem görürken, dün günü 3260 liradan kapattı.

Güne 6510 liradan başlayan cumhuriyet altını, dünkü kapanışını 6502 liradan yapmıştı.

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Ons altın ise 1737 dolardan fiyatlanırken, dün günü 1734 liradan kapattı.

Powell etkisi

Altın fiyatlarındaki yükselişte Fed Başkanı Jerome Powell’ın dün FOMC Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda “Önümüzdeki dönemde bir noktada faiz artırımlarını yavaşlatmak uygun olacak” değerlendirmesi dolardaki düşüşte etkili oldu.

Fed, dün FOMC Toplantısı’nda faizi 75 baz puan artırarak 2,25-2,50 seviyesine yükseltti.

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