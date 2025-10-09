Türkiye’den 32 Dolar Milyarderi: Avrupa’da 8’inci Sıradayız

Forbes dergisi, 2025 yılı için Avrupa’daki dolar milyarderlerinin sayısını ve toplam servetlerini açıkladı. Türkiye, 32 milyarderiyle Avrupa ülkeleri arasında sekizinci sırada yer alarak dikkat çekti. Kıtada milyarder sayısında lider olan Almanya, 171 milyarder ve toplam 676,4 milyar euro (32,8 trilyon TL) servet ile ilk sırada bulunuyor. Almanya’nın en zengini Dieter Schwarz, 41 milyar dolarlık servetiyle dünya genelinde 37’nci sırada yer aldı.

İtalya, 74 milyarder ile ikinci sırada ve toplam serveti 339 milyar dolar. İtalya’nın en zengini Giovanni Ferrero ise 38,2 milyar dolarlık servetiyle Avrupa’nın öne çıkan isimlerinden biri. Üçüncü sırada İngiltere yer alıyor; 55 milyarder ve en zengini Michael Platt’ın 14 milyar sterlinlik (783,7 milyar TL) serveti bulunuyor. Fransa 52 milyarderi ve 178 milyar dolarlık (7,4 trilyon TL) servetiyle listede dördüncü sırada.

Türkiye’nin 32 milyarderi, Avrupa’daki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında girişimci ve ekonomik potansiyel açısından önemli bir konuma işaret ediyor. Avrupa’daki milyarder sayıları şöyle sıralanıyor: İsveç 45, İsviçre 42, İspanya 34, Norveç 17, Yunanistan 16, Hollanda 13, Çek Cumhuriyeti, Belçika ve İrlanda 11’er, Kıbrıs ve Polonya 10’ar, Danimarka ve Avusturya 9’ar, Finlandiya 7, Romanya 6 ve Macaristan 4.

Küresel ölçekte bakıldığında, 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde 3 binden fazla milyarder bulunuyor ve toplam servetleri 16,1 trilyon dolar (yaklaşık 671,6 trilyon TL) olarak hesaplanıyor. Avrupa, dünya milyarderlerinin beşte birinden fazlasına ev sahipliği yapıyor ve bu kıta, ekonomik güç ve sermaye birikimi açısından ön plana çıkıyor. Almanya ise milyarder sayısında dünya genelinde dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye’nin 32 milyarderi, sadece sayısal olarak değil, aynı zamanda ekonomik etkileri ve uluslararası yatırımlardaki paylarıyla da dikkat çekiyor. Bu tablo, Türkiye’deki girişimci ruhun, iş dünyasındaki çeşitliliğin ve küresel piyasalardaki etkinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Türkiye, Avrupa’nın en zengin bireyleri sıralamasında sekizinci sırada yer alarak, kıtadaki ekonomik dinamizmini ve bireysel servet üretme kapasitesini ortaya koyuyor.

Bu veriler, özellikle yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından Türkiye’nin potansiyelini değerlendirmek açısından önemli bir referans olarak kabul ediliyor. Forbes’ın açıkladığı listeler, sadece bireysel zenginlikleri değil, ülkelerin ekonomik gücünü ve girişimcilik ekosistemlerinin sağlığını da gözler önüne seriyor.