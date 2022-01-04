Ahmet Takan: Döviz Gibi Enflasyonda da Kahramanlık Masalı Geliyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, “Aynı dövizde olduğu gibi enflasyon rakamları üzerinden de yeni bir kahramanlık masalı hazırlandı” diye yazdı.

Bugünkü köşesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kaynaklarından edindiği bilgileri aktaran Takan, “TÜİK’deki kaynaklarım diyor ki: Ocak-Şubat ve Mart aylarında, Aralık ayına göre düşük rakamlar pompalayacaklar’ Hatta iddia o ki; ocak ayı enflasyon rakamı Aralık ayına göre 5 puan düşük gösterilecek” diye yazdı.

Takan, “Peki nasıl olacak o iş?.. TÜİK’de yöneticilik yapan kaynağım şöyle açıklıyor” diyerek şunları kaydetti:

“Aralık’ta tavan yaptırdıkları rakamları ‘P0’ düzeltme ile aşırı artışları Ocak’ta, Şubat’ta, Mart’ta düşük açıklamalarını bekliyoruz ki, bu durumda yüksek fiyattan artışları daha düşük seviyede olacak. Örneğin, et 65 liradan 90 liraya çıktı. Ocak’ta bu fiyat 110 liraya çıksa bile artış oranı düşük kalacak. Aralık’ta yüzde 39 artan et Ocak’ta yüzde 22’de kalacak. Okurlarımız daha net anlasın diye, kaynağımdan ‘P0 düzeltme’yi örneklemesini istedim; (Bu arada böyle bir metodun AB standartlarında olmadığını da öğrendim)

‘Örneğin, tek kışlık ceket fiyatı Haziran’da indirim ile birlikte 100 TL de kaldı. Bu maddenin Kasım ayında sezon ürünü fiyatı 400 TL oldu, artışı yüzde 300. İşte bunun fiyatını geriye dönük 6 aylık yada endeks sepetindeki fiyatı ay ay alarak düzeltme yaparlar. Şöyle ki, bu ceket geçen yıl Aralık ayında 200, Ocak ayında 200, Şubat ayında indirimli 180, Mart’ta indirimli 170, Mayıs’ta 150, Haziran’da ise 100 TL’ ye indi. Bunları toplayıp fiyat sayısına bölerler; 200+200+180+170+150 +100= 1000 TL + son artan fiyat 400 TL= 1400 TL. Toplam 8 aylık fiyat var, bölerek bulunur yani 1400/8=175 TL. İşte esas fiyat 400 TL’ lik artan yeni fiyat 175 TL olaraktan merkez tarafından veri girilir. Sonuçta yüzde 400 artışlık ceket fiyatı yüzde 75’e düşmüş olur. Bunu farklı maddelere de uygulayabilirler.’

Geçen yılda kaldı ama bilmem hatırlar mısınız?.. Bir gecede döviz tepe taklak olmuştu!. Dolar, o gece 5 lira birden düşüvermişti… Anında sahaya gece yarısı halay ekipleri sürülmüştü… Davul-zurna bayram ediliyordu… Ha, aynı dövizde olduğu gibi enflasyon rakamları üzerinden de yeni bir kahramanlık masalı hazırlandı… Rekor kıran enflasyon canavarını ‘Milli kahraman’ 5-8 belki de 10 puan birden düşürüverecek!.. Halaycılar!.. Hazır mısınız?.. Şubat ayında sokaklardasınız… Zurnayı TÜİK çalacak, siz de göbek atacaksınız…”