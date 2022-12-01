Türkiye’deki büyükelçiliklerden “Yeni terör saldırısı” uyarısı

13 Kasım’da Suriyeli terörist Ahlam Albashir’in, İstanbul’un en popüler bölgelerinden Taksim İstiklal Caddesi’ne bombalı saldırı düzenlemesi sonrasında gerilim üst seviyede.

6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrasında ise Ankara Suriye’ye hava operasyonu düzenlerken, bir kara harekâtı yapılması da gündemde. Bu gelişmeler yaşanırken, İngiliz haber ajansı Reuters, terör örgütü PKK’nın Türkiye’de yeni bir terör saldırısı yapabileceği uyarısında bulunulduğunu abonelerine ve okurlarına aktardı.

BATI AVRUPA BÜYÜKELÇİLİKLERİ UYARMIŞ

Reuters’ın haberinde “En az iki Batı ülkesinin büyükelçisi başkent Ankara’da yeni güvenlik tehdidi uyarısında bulunurken İstanbul’un kalbinde düzenlenen bombalı terör saldırısından iki hafta sonra Sırbistan da vatandaşlarının ülkeye gitmemeleri konusunda uyardı” denildi.

İngiliz haber ajansının haberinde, “Üç batı Avrupa ülkesine ait büyükelçilik ve bir büyük uluslararası kuruluş, Türk yetkililer tarafından potansiyel tehditler konusunda uyarıldıklarını Reuters’a aktardı. Bu kişi konunun hassas olması sebebiyle ismini paylaşmadı” ifadesi kullanıldı.

İsmi açıklanmayan uluslararası kuruluşun çalışanlarına attığı yazışmayı ele geçiren Reuters, “Belgede AVM, otobüs durakları, havalimanları, militanların olası bir saldırısına karşı riskli bölgeler” yorumunu yaptı. Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın da Reuters’ın sorularına yanıt vermediği belirtildi.

SIRP BAKAN UYARDI

Öte yandan Sırbistan’ın Tanjug haber ajansı da ülkenin dışişleri bakanı Ivica Dacic’in sözlerini aktararak, vatandaşlarına “Türkiye’ye ve özellikle Ankara’ya gitmeyin” uyarısında bulunduğunu ve bir terör saldırısı riski olduğunu söylediğini duyurdu.

Tanjug’a konuşan Dacic, “Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, gelecek birkaç hafta içinde bir terör saldırısı olabilir, özellikle Ankara’ya” dedi. Dacic Türkiye’deki diğer şehirlerin de risk altında olduğunu ve Sırp vatandaşlarının Türkiye’ye gitmekten kaçınmalarını istedi.

Dacic, “Halihazırda Türkiye’de bulunan vatandaşlarımız metro, otobüs, tren istasyonları ve benzer yerlerle yaya kalabalığının olduğu kalabalık bölgelerden uzak durmalı” dedi.