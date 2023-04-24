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Yunanistan mesajı aldı! TCG Anadolu kararını manşetten gördüler

Yunanistan mesajı aldı! TCG Anadolu kararını manşetten gördüler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Nisan 2023 - 14:54

TCG Anadolu dün, İstanbul’dan Karadeniz’e uğurlandı. Bir hafta içerisinde İzmir’e demir atması beklenen TCG Anadolu’yu Yunan basını yine manşetten gördü ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yunanistan mesajı aldı TCG Anadolu kararını manşetten gördüler

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye’nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmaya Nisan ayının başında teslim edildi. Yerlilik oranının yüzde 70 olduğu TCG Anadolu orduya teslim edildiğinden beri dünyada sık sık ses getiriyor.

TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine İstanbul’a demir attı ve burada ziyaretçilere açıldı. İstanbul’da kaldığı süre boyunca yoğun ilgi gören TCG Anadolu, dün Sarayburnu’ndan Karadeniz’e uğurlandı.

Bir hafta içinde İzmir’e demir atması beklenen TCG Anadolu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün şu ifadeleri kullandı:

‘TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir’e yollayacağız. Şöyle bir hafta on gün de İzmir’de kalmasında fayda var. Ne anlama geliyor anladınız değil mi? Fazla teferruata da girmeyim. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu ile. Maket gemi diyen 7’li masanın mensuplarına en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi’

YUNAN BASINI MANŞETE TAŞIDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri ise kısa sürede Yunan basınında ses getirdi. Ülkenin en önemli basın kuruluşlarından Katmerini, ‘Erdoğan TCG Anadolu’yu İzmir’e gönderdi’ isimli haberinde Cumhurbaşkanı’nın ‘Mavi vatanın bekçisi’ ifadesine yer verdi.

Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT’nin haber sitesinde ise Erdoğan’ın İzmir hamlesi ile hem Atina’ya hem de muhalefete ‘kendi kalesinde’ mesaj gönderdiğine parmak basıldı.

 

Yunanistan mesajı aldı TCG Anadolu kararını manşetten gördüler

 

HEM MÜJDELER HEM ATILIMLAR ÖN PLANDA

Ta Nea gazetesi de Erdoğan’ın sözlerine geniş yer verdi. Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli atılımlarda bulunduğunu hatırlatan gazete, Erdoğan’ın muhalefete yönelik eleştirilerini de göz ardı etmedi

Haberin devamında ise yaklaşan seçimler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere yönelik sunduğu önemli müjdelere yer verildi.

 

Yunanistan mesajı aldı TCG Anadolu kararını manşetten gördüler

YAPIM AŞAMASINA YER VERDİLER

Ekirikas gazetesi ise TCG Anadolu’nun yerli ve milli imkanlarla üretildiğini ön plana çıkardı. Haberin devamında TCG Anadolu hakkında geniş bilgiler verildi. Söz konusu haberde geminin üretiminin 2016’da başladığı ve dünyanın ilk İHA ve SİHA taşıyabilen gemisi olduğuna dikkat çekildi.

 

Yunanistan mesajı aldı TCG Anadolu kararını manşetten gördüler

 

‘KARADENİZ’E UĞURLANDI’

Proto Thema ‘TCG Anadolu, Erdoğan’ın bakışları altında İstanbul Boğazı’nı geçti’ başlığını kullandı. Yunan gazete haberin içeriğinde ise ‘Uçak gemisi, İstanbul limanından Karadeniz’e şenlikli bir atmosferde yola çıktı’ sözlerine yer verdi.

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