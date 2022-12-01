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Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor
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01 Aralık 2022 - 14:13
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü yaşanmaya başladı. Hande Ataizi ve Laçin Ceylan’ın ardından Tolga Çıklaçiftçi de kadrodan ayrılıyor.

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor - Sayfa 1

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Nur Sürer, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tamer Levent’in yer aldığı Camdaki Kız dizisinden peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor - Sayfa 2

İKİ İSİM VEDA EDİYOR
Camdaki Kız dizisinin 3. sezonunda ana kadroda yer alan Hande Ataizi projeye veda ediyor. Rolü gereği bebek bekleyen Ataizi’nin projeden 61. bölümde ayrılması planlanıyor.

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor - Sayfa 3

Ataizi’nin ardından Laçin Ceylan’ın da kadrodan ayrılacağı öğrenildi.

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor - Sayfa 4

ALP KARAKTERİNİN DE HİKAYESİ BİTİYOR
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Hande Ataizi’nin hayat verdiği Cana’nın eşi Alp rolünü oynayan Tolga Çıklaçiftçi’nin de hikayesi bitiyor.

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor - Sayfa 5

Çıklaçiftçi de 62. bölümde diziden ayrılacak.

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor - Sayfa 6
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