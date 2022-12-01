Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor

ALP KARAKTERİNİN DE HİKAYESİ BİTİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Hande Ataizi’nin hayat verdiği Cana’nın eşi Alp rolünü oynayan Tolga Çıklaçiftçi’nin de hikayesi bitiyor.