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‘Bambaşka Biri’ oyuncusu Adnan Oktar’ın örgütündenmiş! Dizideki gönderme gerçek çıktı

‘Bambaşka Biri’ oyuncusu Adnan Oktar’ın örgütündenmiş! Dizideki gönderme gerçek çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ekim 2023 - 16:16

‘Bambaşka Biri’ dizisinin fragmanında Adnan Oktar’ın ‘turnike ekibi’ni canlandıran Ali Yücel’in, Oktar’ın tarikatında bulunduğu ortaya çıktı.

Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan ‘Bambaşka Biri’ dizisinin yeni bölüm fragmanında 140journos adlı YouTube kanalının yayınladığı ‘Kedicik’ belgeseli sonrası gündem olan Adnan Oktar’ın suç örgütüne bağlı kız getirme ekibine yer verildi.

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Söz konusu bölümde örgüt üyesi rolünde yer alan Ali Yücel’in, gerçek hayatta da Adnan Oktar’ın tarikatında bulunduğu ortaya çıktı.

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Cumhuriyet’ten Can Uğur, dizide rol alan Ali Yücel’in tarikattayken çekilen görüntülerine ulaştı.

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Adnan Oktar’ın televizyon kanalı A9’da yayımlanan görüntülerde, Yücel’in hem dans ettiği hem de Oktar’ı dinlediği görülüyor.

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TURNİKE SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

‘Bambaşka Biri’ dizisinde bu hafta; Adnan Oktar’ın suç örgütündeki ‘turnike sistemi’ne dikkat çekildi. Sisteme dahil edilmek için kız çocukları ile kadınları tuzağa düşürmeye çalışan ekip, diziye konu edildi.

Pazartesi günü yayımlanacak 8. bölümün son fragmanında bir kadının, nasıl bu suç örgütünün tuzağına nasıl düştüğünü ve kurtulma mücadelesi verdiği gösterilecek.

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