Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra Süper Lig’de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor’un da dahil olmasıyla 32 takımlı 5. turda eşleşmeler yapılan kura çekimiyle ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri belli oluyor. Kuranın 5. eleme turunda, Süper Lig’i geçen sezon ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip yer alıyor. Kura çekimini canlı takip ediyoruz…

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İŞTE TÜRKİYE KUPASI’NDA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

*İlk olarak seri başı olmayan takımlar çekildi, karşılarına seri başı olan rakipleri ev sahibi olarak geliyor.

Kasımpaşa – Kocaelispor

Fatih Karagümrük – Bodrumspor

-Aksaray Belediye Spor

Sivasspor – Ankaragücü

-Ümraniyespor

Trabzonspor – Boluspor

Alanyaspor – Mardin 1969 Spor

Göztepe – Samsunspor

Hatayspor – Menemenspor

-Giresunspor

Fenerbahçe – Afyonspor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor

Adana Demirspor – Ankaraspor

Gaziantep FK – Bursaspor

Galatasaray – Denizlispor

Beşiktaş – Altay

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, saat 11.30’da başladı. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

5. Eleme Turu’nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig’i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.