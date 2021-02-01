Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu!

Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu!
2 views
03 Aralık 2021 - 12:25

Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un rakipleri…

 

 

Son dakika: Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporun rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra Süper Lig’de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor’un da dahil olmasıyla 32 takımlı 5. turda eşleşmeler yapılan kura çekimiyle ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri belli oluyor. Kuranın 5. eleme turunda, Süper Lig’i geçen sezon ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip yer alıyor. Kura çekimini canlı takip ediyoruz…

SAYFA GÜNCELLENMEKTEDİR, YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE TÜRKİYE KUPASI’NDA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

*İlk olarak seri başı olmayan takımlar çekildi, karşılarına seri başı olan rakipleri ev sahibi olarak geliyor.

Kasımpaşa – Kocaelispor
Fatih Karagümrük – Bodrumspor
-Aksaray Belediye Spor
Sivasspor – Ankaragücü
-Ümraniyespor
Trabzonspor – Boluspor
Alanyaspor – Mardin 1969 Spor
Göztepe – Samsunspor
Hatayspor – Menemenspor
-Giresunspor
Fenerbahçe – Afyonspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Bandırmaspor
Adana Demirspor – Ankaraspor
Gaziantep FK – Bursaspor
Galatasaray – Denizlispor
Beşiktaş – Altay

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, saat 11.30’da başladı. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

5. Eleme Turu’nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig’i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.

 

Son dakika: Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporun rakipleri...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektilerÜnlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
Ünlü oyuncudan tektaşlı paylaşım! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?Ünlü oyuncudan tektaşlı paylaşım! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemediInstagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi
Evli sporcu güzel spikeri Rahat BırakmıyorEvli sporcu güzel spikeri Rahat Bırakmıyor
Dünyanın umutla beklediği haber geldi… Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi… Uğur Şahin haklı çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncudan tektaşlı paylaşım! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Evli sporcu güzel spikeri Rahat Bırakmıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın umutla beklediği haber geldi… Uğur Şahin haklı çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Enflasyon rakamları açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı… Dikkat: Kuvvetli olacak
SON DAKİKA HABERLERİ
Güle Güle EnginAralık 2, 2021-5:20 pm
Erdoğan ile Fahrettin Koca arasında kameralar önünde dikkat çeken diyalog! ‘Sen ne söyledin şimdi?’Aralık 2, 2021-2:40 pm
Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma ArtıkAralık 1, 2021-4:57 pm
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den Omicron Açıklaması: Aşı KoruyorAralık 1, 2021-4:40 pm
Bülent Arınç Ahmet Hakan’ı Yerin Dibine Soktu: Entel Maganda…Aralık 1, 2021-4:34 pm
Sıla’nın şarkıcı kuzeninden olay sözlerAralık 1, 2021-4:25 pm
Kadir İnanır’dan haber var!Aralık 1, 2021-4:22 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !