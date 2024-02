Eski Survivor yarışmacısı paylaştı! ‘Acil görev emri’yle apar topar Dominik’e gitti!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’da tansiyon bir an olsun dinmiyor. Son bölümde Nagihan, Aleyna ve Nefise arasında çıkan kavgadan sonra çılgına dönen Acun Ilıcalı, sinir krizi geçirerek sandalyeyi fırlattı. Yaşanan gelişmelerin ardından daha önce 3 kez mücadele eden ve şu an yarışmada ikisi yarışan Sema Aydemir, apar topar Dominik’e çağrıldı.