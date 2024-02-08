Eski Survivor yarışmacısı paylaştı! ‘Acil görev emri’yle apar topar Dominik’e gitti!

Konseyi iptal ederek yarışmacıların alandan çıkmasını isteyen Acun Ilıcalı, Nagihan ve Nefise’ye bağırarak “Bu kıza yaptıklarınız oldu mu şimdi? Kahkahalar atıyorsunuz, yarışmacı bir kızı ağlattınız. Bu programda sizin hakkınızda kimse konuşmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size” dedi.