İSTANBUL’DA HİSSEDİLEN DEPREM KORKUTTU! ŞENER ÜŞÜMEZSOY AÇIKLADI!

3 Mayıs 2025 sabah saatlerinde İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem, vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, tv100 kanalında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’daki sarsıntının merkez üssünün Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi olduğunu açıkladı. Saat 11:36’da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 18 kilometre olarak ölçüldü. Deprem başta Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri ve Beylikdüzü olmak üzere birçok ilçede hissedildi.

Deprem sonrası tv100’e bağlanan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan sarsıntının daha önce 2019 ve 23 Nisan 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerle bağlantılı olduğunu ifade etti. Üşümezsoy’a göre bu tür depremler, Silivri açıklarından başlayarak kuzeydoğu yönüne uzanan fay hattında oluşan doğal artçılar niteliğinde.

Üşümezsoy ayrıca, Marmara Denizi’nde bazı uzmanların iddia ettiği gibi boydan boya uzanan tek bir 180 kilometrelik fay hattının olmadığını, bu nedenle 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin beklenmediğini dile getirdi. Ancak parça parça kırılmaların yaşanabileceğini ve bunun da zaman zaman 6 büyüklüğüne ulaşan depremler doğurabileceğini vurguladı.

Bu açıklamalar, bazı bilim insanları arasında görüş ayrılıklarını da beraberinde getirdi. Örneğin, Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Üşümezsoy’un Marmara’da büyük bir deprem ihtimalini reddetmesini bilimsel temelden yoksun bulduğunu söyledi.

Tüm bu tartışmaların ortasında uzmanlar, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşların deprem hazırlıklarını ihmal etmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Yapısal güçlendirme çalışmaları, acil durum planları ve halk bilgilendirme kampanyalarının önemi her geçen gün daha da artıyor.