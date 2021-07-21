Türkan Şoray Geri Dönüyor

Türk Sineması’nın Sultan’ı Türkan Şoray, 11 yıl aradan sonra televizyon programı yapmak için teklif aldı. 75 yaşındaki usta isim, yayında oyuncular, şarkıcılar ve iş dünyasından isimleri ağırlayarak yaşam üzerine sohbetler yapacak.

Akşam’dan Erçin Dağ Eysen’in haberine göre; Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray, yapımcıların gözdesi oldu. Şoray,

televizyon programı yapması için teklif aldı. 11 yıl önce kendi sinema kariyerinin konuşulduğu ‘Sinema Benim Aşkım’ adlı televizyon programı yapan usta oyuncunun, yıllar sonra gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Bir sigorta şirketinin ana sponsorluğunda ekrana gelecek olan programda Şoray, oyuncular, şarkıcılar ve iş dünyasını ağırlayacak. Teklifi kabul etmesi halinde sanatçı, konuklarıyla hoş bir sohbete imza atacak. Televizyon programının yeni yayın döneminde ekrana gelmesi planlanıyor.