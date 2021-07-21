Türkan Şoray Geri Dönüyor

Türk Sineması’nın Sultan’ı Türkan Şoray, 11 yıl aradan sonra televizyon programı yapmak için teklif aldı. 75 yaşındaki usta isim, yayında oyuncular, şarkıcılar ve iş dünyasından isimleri ağırlayarak yaşam üzerine sohbetler yapacak.
EGE’DE TATİL MOLASI
Türkan Şoray, program öncesi tatil rotasını da çizdi. Usta isim her yıl olduğu gibi bu sezon da ailesiyle birlikte mavi yolculuğa çıkacak. Kızı Yağmur Ünal ve kız kardeşi Nazan Şoray ile 20 gün tekne kiralayacak olan Türkan Şoray, Selimiye, Datça ve Göcek koylarında gözlerden uzak denizin ve güneşin keyfini sürecek.