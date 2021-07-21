Ebru Şallı ”Pide İçin Yalvardım”

Ebru Şallı, YouTube kanalı açtı. Takipçilerinin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Sağlık beslenme ve spor tutkusuyla tanınan Şallı, “Yiyorum ama kilo almıyorum” diyerek önüne 6 kavanoz tatlı koydu ve yayın boyunca hepsini yedi.

– Her gün spor yapmıyorum. Haftanın 4-5 günü spor yapıyorum. Spor hastası değilim.

– Yemek yapmayı, yemeyi ve yedirmeyi çok seviyorum. Bütün yemek kurslarına gittim. Dünya mutfağını öğrendim. Osmanlı mutfağından İtalyan, Fransız mutfağına kadar diplomalarım var evde.

– Sinirlenmeyin ama ben yemek yiyorum ve kilo almıyorum. Genetikle ilgisi var tabii…

– Bildiğiniz kadar zayıf değilim. 53.5 kiloyum. Boyum 1.72. Herkes bana 40-45 kilo diyor, öyle bir şey yok.

– Bana hiçbir yerde ‘ekmek ister misiniz?” diye sormuyorlar. Kendimi ezik gibi hissediyorum. Geçen gün uçakta ‘ekmek ister misiniz? diye sordular. Ben de pideye özendim istedim. Tam üç kez söyledim, resmen pide için yalvardım ama kepekli ekmek getirdiler. Ebru ekmek yemez diye düşünüyorlar. Yanımda sandviç vardı onu yedim.

– Oğlum Beren fotoğraf çektirmeyi ve sosyal medyada görünmeyi sevmiyor. Çok cool bir çocuk. Bir ara para ile kandırıyordum. 100 TL’ye bir story koyuyordum. Artık ‘paraya ihtiyacım yok’ diyor.

– TV’de program yapmak istiyorum ama artık sağlık programları değil, dedikodu programları reyting yapıyor.

– İlişkide sıkıcı olmayacaksınız. Güzel sohbet edeceksiniz, onun ilgi alanına gireceksiniz. O da sizin ilgi alanınıza girecek. Önce arkadaş olmak çok önemli. Ortak noktada buluşacaksınız.

– Adım Ebru olmasaydı, sabır taşı olurdu. Çok sabırlıyım ama artık hiçbir şeye sabrım yok. ‘Bana çok güvenmeyin’ diyorum. (Posta)