29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu, Kenan Doğulu konseriyle eşsiz anlara dönüştü. Sanatçı, konserin açılışını Masis Aram Gözbek şefliğindeki 40 kişilik MAGMA Filarmoni Korosu eşliğinde seslendirdiği 10. Yıl Marşı’yla yaptı.

Sanatçının eşi Beren Saat, ‘Aşk İle Yap’ şarkısı sırasında sahneye çıkıp, Kenan Doğulu ile dans etti. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Habertürk’ten Volkan Özdemir’in haberine göre; Beren Saat ve kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu, önceki gün Arnavutköy’deki bir mekan çıkışında görüntülendi.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu ile sahnedeki dansı sorulunca, “10 sene sonra ilk kez beni sahneye davet etti” şeklinde konuştu.

Saat, ardından dişlerini yaptırdığı ve sosyal medyada aldığı tepkiler sorulunca gülerek, “Bu konuyu kapatalım artık” ifadelerini kullandı.

Beren Saat, ‘Kulüp’ dizisindeki teklifi reddetmesinin ardından rolü Gökçe Bahadır’ın kapmasıyla ilgili de konuştu. Oyuncu, “Biliyorsunuz biz uzun süre hazırlanmıştık, o da çok haber oldu ama ben Gökçe’yi de arayıp, tebrik ettim” diyerek, hızla oradan ayrıldı.