YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASINDA İKİNCİ DALGA OPERASYON

İstanbul’da yeni doğan bebeklerin özel hastanelere yönlendirilerek ölümüne sebep olunduğu ve bu yolla milyonlarca lira haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla başlatılan “Yenidoğan Çetesi” soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturmayı yürüten Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden kişilere yönelik baskınlarda çok sayıda gözaltı gerçekleşti. Operasyon kapsamında, 100 bin dolarlık tahliye pazarlığı yapıldığı da ortaya çıktı.

SAVCIYI TEHDİT EDEN GÖKHAN G. TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adı geçen iş insanı Gökhan G., Savcı Yavuz Engin’i “Hakim, savcı tanımam; sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek.” sözleriyle tehdit etti. Ayrıca, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan bazı sanıkların 100 bin dolar karşılığında tahliye edilmesi için pazarlık yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GSM ÇALIŞANI VERİ HIRSIZLIĞIYLA GÜNDEMDE

Soruşturmada bir diğer kritik isim ise bir GSM operatöründe çalışan Zeynep K. oldu. Zeynep K.’nin, savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ettiği ve vatandaşlara ait kişisel verileri yasa dışı şekilde elde ettiği tespit edildi. Hakkında ev hapsi kararı verildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ NASIL ÇALIŞIYORDU?

İddialara göre, çete üyeleri acil durumdaki bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine yönlendiriyordu. Burada hastaların tedavi süreçleri üzerinden yüksek faturalar çıkarılarak hem aileler hem de sağlık sistemi üzerinden usulsüz kazanç sağlanıyordu. Bazı bebeklerin ihmaller sonucunda hayatını kaybettiği de ileri sürülüyor.

Kaynak:https://www.medyaradar.net