Türk tiyatrosunun güldüren yüzü: Rasim Öztekin

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatının üzerinden bir yıl geçti.

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizinin ardından hayata gözlerini yumdu. Oynadığı sayısız tiyatro oyunu, sinema filmi ile Türk sinemasında duayen bir isim olarak adını yazdırdı. Peki Rasim Öztekin kimdir?

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu, dizilerin güldüren yüzü Rasim Öztekin, oyunculuğun yanı sıra dizi ve filmlerde yaptığı seslendirmeler ve imza attığı köşe yazılarıyla gönüllerde yer edindi.

Sanatçı Öztekin, Şükran ve Atilla Fazlı Öztekin çiftinin çocuğu olarak 14 Ocak 1959’da İstanbul’da dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesinde eğitim gören başarılı oyuncu, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu.

Öztekin, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalar yaparak sahnelere adım attı.

Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular Topluluğu ile 1980’de profesyonel tiyatro oyuncusu olan Öztekin, 1980-1992 arasında, Ortaoyuncular Tiyatrosunun “Şahları da Vururlar”, “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı”, “İçinden Tramvay Geçen Şarkı” ve “İstanbul’u Satıyorum” adlı eserleriyle birlikte tüm oyunlarında rol aldı.

Başarılı oyuncu, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Ferhan Şensoy ve Zeliha Berksoy ile aynı sahneyi paylaştı.

Rasim Öztekin, 1992-1995’te Nükhet Duru ve Demet Akbağ ile “Müzikomedi”, Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ve Demet Akbağ ile “Mega Show, Demet Akbağ ve Ayşen Gruda ile “Yeşil Kabare Şovları”nı izleyicinin beğenisine sundu.

Sinemaya 1986’da adım attı

Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali 1994’te sahneye koyan sanatçı, eserde oyuncu olarak da yer aldı.

Usta sanatçı, “Görevimiz Komedi”, “Komedi Türk”, “Bak Hele Bak”, “Eğrisiyle Doğrusuyla”, “Biraz Düş, Biraz Gülüş”, “Eşref Saati” ve “Bizden Size” adlı programlarda sunuculuğu üstlendi.

“Bir Günlük Aşk” filmiyle 1986’da sinemaya adım atan sanatçı, kariyeri boyunca “Kurt Kanunu”, “Şans Kapıyı Kırınca”, “GORA, “Düğün Dernek”, “Mandıra Filozofu” ve “Çalgı Çengi İkimiz”in de aralarında bulunduğu birçok filmde oyunculuk yaptı.

Öztekin, “Köşe Dönücü” ile televizyon dizilerinde de oynamaya başladı, “Klavye Delikanlıları”, “Geniş Aile” ve “Seksenler” adlı dizilerde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin beğenisini kazandı.

Bir yandan çizgi film ve reklam seslendirmeleri de yapan sanatçı, Gani Müjde’nin yazdığı, Mehmet Ergen’in sahnelediği “Yıldızların Altında” adlı müzikalde Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin ile başrolü paylaştı.Başarılı oyuncu, TRT’de program metin yazarlığı yaptı.

Akşam ve Star gazetelerinde köşe yazarı olarak görev yapan sanatçı ayrıca kendi web sayfasında çeşitli konularda yazılar kaleme aldı.

Usta oyuncu, 2009’da rol aldığı “Boş Gezen ve Kalfası” adlı oyun sırasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tedavi sırasında sanatçıya kalp pili takıldı.

Öztekin, başta sağlık olmak üzere başta olmak üzere çeşitli sosyal farkındalık projelerinde yer aldı.

Kavuğu 2020’de Şevket Çoruh’a teslim etti

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli simgelerinden Hasan Efendi’nin kavuğunu, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy’dan 2016’da teslim alan sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle kavuğu 2020’de Şevket Çoruh’a teslim etti.

Rasim Öztekin’in Zeynep Aslıhan İsbay ile evliliğinden, kendisi gibi oyuncu olan kızı, Pelin Öztekin, 1987’de dünyaya geldi. Öztekin, 2005’te gazeteci Esra Kazancıbaşı ile dünya evine girdi.

Tiyatro alanında 1988’de Altan Erbulak Ödülleri’nde “En İyi Oyuncu”, 1995’te İsmail Dümbüllü Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Oyuncusu” ve 2003’te “Afife Tiyatro Ödülleri”nde komedi ve müzikal dalında “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” seçilen Öztekin, sivil toplum kuruluşları, medya ve üniversiteler tarafından da pek çok kez, “yılın sanatçısı” seçildi.

Köşe yazılarından derlenen “Atış Serbest” adlı bir kitabı da bulunan Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 8 Mart 2021’de, 62 yaşındayken hayatını kaybetti.

Öztekin’in vefatından önce başrolünde oynadığı, Bodrum Çökertme’de çekilen “Dijital Esaret” adlı film, 18 Mart’ta vizyona girecek.

Sanatçının rol aldığı eserler

Tiyatro: “İstanbul’u Satıyorum”, “Don Juan ile Madonna”, “Soyut Padişah”, “Yorgun Matador”, “Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu”, “Güle Güle Godot”, “Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri”, “Haldun Taner Kabare”, “Çok Tuhaf Soruşturma”, “Parasız Yaşamak Pahalı”, “Fişne Pahçesu”, “Kökü Bitti Zıkkım Zulada”, “Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu”, “Uzun Donlu Kişot”, “Kiralık Oyun”

Sinema: “Çalgı Çengi İkimiz”, “Düğün Dernek 2”, “Mandıra Filozofu”, “Düğün Dernek”, “Vay Arkadaş”, “Gelecekten Bir Gün”, “Kanal-İ-Zasyon”, “Kabadayı”, “Kapılara Dikkat”, “Şans Kapıyı Kırınca”, “Pardon” ve “G.O.R.A”

Dizi: “Klavye Delikanlıları”, “Kardeş Payı”, “Seksenler”, “Geniş Aile”, “Komedi Türk”, “Eyvah Halam”, “Suç Dosyası”, “Güzel Günler”, “Pertev Bey’in Üç Kızı”, “Hırsız Polis”, “Dolunay”, “Ev Hali”, “Yeni Hayat”, “Paşa Baba Konağı”, “Başka İstanbul Yok”, “Boşgezen ve Kalfası”, “Fal Bilim Merkezi”, “Köşe Dönücü”