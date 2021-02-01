Kaan Yıldırım’ı kızdıran ‘Hadise’ sorusu…

Kaan Yıldırım’ı kızdıran ‘Hadise’ sorusu…

Geçtiğimiz haziran ayında şarkıcı Hadise ile ilişkisini noktalayan Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Ancak söyleşinin sonuna doğru eski sevgilisiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soru Yıldırım’ın keyfini kaçırdı

Hadise’den haziran ayında ayrılan Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşinin sonuna doğru yöneltilen soru, oyuncunun keyfini kaçırdı.

Genç bir öğrenci, Yıldırım’a “Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?” diye sordu.

Oyuncu söyleşiyi noktalayarak sahneden indi.