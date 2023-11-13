Kök maaş detayı dikkat çekti emekliye 2 formüllü zam. AKP’ye yakın gazete açıkladı emekliler isyan etti

Bırakın ay sonunu ayın ortasını bile getiremeyen emekliler tüm umudunu Ocak 2024 zammına bağladı. Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi emekliler için ön plana çıkan 2 formülü açıkladı. Emekliler ise “İnanmıyoruz” dedi.