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Kök maaş detayı dikkat çekti emekliye 2 formüllü zam. AKP’ye yakın gazete açıkladı emekliler isyan etti

Kök maaş detayı dikkat çekti emekliye 2 formüllü zam. AKP’ye yakın gazete açıkladı emekliler isyan etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Kasım 2023 - 16:55
Bırakın ay sonunu ayın ortasını bile getiremeyen emekliler tüm umudunu Ocak 2024 zammına bağladı. Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi emekliler için ön plana çıkan 2 formülü açıkladı. Emekliler ise “İnanmıyoruz” dedi.
Sabah’tan Hasal Ateş’in haberine göre, açlık sınırının çok altında bir yaşam süren adeta bir dilim kuru ekmeğe muhtaç durumdaki emekliler zor günler geçirmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın “Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız” sözlerinin ardından gözler 16 milyon emeklinin Ocak 2024 zammına çevrildi.Emekli aylığında kök, taban maaş, refah payı gibi farklı hesaplamalar söz konusu olup 2 formül ön plana çıkıyor. Hem kök aylıkları artıracak hem de 7500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formül masada bulunuyor.

Birinci formülle Temmuz ayında olduğu gibi refah payı ile oransal bir artışla enflasyonla birlikte emeklilere ilave zam yapılmış olacak. İkinci formüle göre kök aylıklara yapılacak seyyanen artış yapılacak.En düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkarılmasına karşın 6 milyona yakın emeklinin kök aylığı bu tutarın altında kaldı. En düşük aylıktan başlayarak kök aylıkta kademeli bir artışa gidilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.Emeklilere yapılacak refah payı ile yapılacak iyileştirme bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek.
Çalışan emeklilerin 5 bin TL’lik Cumhuriyet İkramiyesinden yararlanamadığını belirten bir kişi “5 bin TL’yi bize vermeyen hükümet yüzde 50 zam mı yapar? Buna kimse inanmaz. Şayet yaparsa A’dan Z’ye tüm ürünlere yüzde 50’nin üzerinde zam yaparak bize verilen zammı fazlasıyla geri alır” dedi.

Açlıkla mücadele ettiklerini söyleyen emekliler “Ne yüzde 50 zam yapsınlar ne aldığımız ürünler zam görsün. Bunu razıyız. Ama olur mu? Bize de zam yapacaklar temel tüketim mallarına da. Alım gücümüz düşüyor. Geçen seneleri mumla arıyoruz” diye konuştu.Ucuz olduğu için kırık peynir çatlak yumurta, bayat emmek ve çürümeye saatleri kalmış meyveleri satın almaktan bıktıklarını belirten emekliler “Yalana para alınsa bunlar kredi çekip yalan söylemeye devam ederler. Şimdi yılbaşında ikramiye verileceği yalanı ortaya atıldı. Aklı başında olan bu yalana inanmaz. Kırmızı etin tadını bile unuttuk” diye konuştu.

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