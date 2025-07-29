Türk Markalı Zeytinyağına Avrupa’da Yasak

Avrupa’da Türk markalı zeytinyağı olarak bilinen KAVAK markasına ait bir ürün, Fransa’da yapılan denetimlerde halk sağlığına zararlı bulunduğu gerekçesiyle raflardan acilen toplatıldı. Cam şişelerde ve “Hayat Kaynağı” ile “Özel Bir Kalite” sloganlarıyla satılan bu zeytin prinası yağı, Avrupa genelinde satıştan kaldırıldı. Fransa Gıda Güvenliği Kurumu’nun yaptığı analizlerde, 1 litrelik şişelerde yer alan üründe polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) oranı 13,7 mg/kg olarak belirlendi. Bu değer, Avrupa Birliği’nin 2 mg/kg olan yasal sınırının yaklaşık altı katı seviyesinde. PAH maddesinin uzun süreli maruziyeti durumunda kanser riskini artırabileceği biliniyor. Bu nedenle ürün, “tehlikeli” kategorisine alındı.

Yetkililer, geri çağrılan ürünün GTIN numarasının 8011845300554, parti numarasının L.24208 1A, son tüketim tarihinin 26 Ocak 2026 olduğunu ve 5 Aralık 2024 ile 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında satışta olduğunu belirtti. Tüketicilere, bu ürünü kullanmamaları, satın aldıkları yere iade etmeleri ve ücret iadesi talep etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) ise olayın ardından yaptığı açıklamada, adı geçen ürünün Türkiye’den ihraç edilmediğini ve İtalya menşeli olduğunu duyurdu. GTIN sorgulaması da bu bilgiyi destekledi. Birlik, Türkiye’den ihraç edilen zeytinyağlarının uluslararası kalite standartlarına uygun olarak sıkı denetimlerden geçirildiğini ve bu ürünle hiçbir bağlantılarının olmadığını vurguladı.

Olay, Türkiye’de zeytinyağı sektöründe geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu tür durumların markaların güvenilirliğine zarar verebileceğini belirtirken, Türkiye’nin zeytinyağı kalitesinin dünya genelinde tescilli olduğuna dikkat çekti. Fransa’daki tüketiciler ise benzer olayların önüne geçilebilmesi için gıda ürünlerinde daha sıkı denetim yapılmasını talep ediyor. Öte yandan KAVAK markası, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, Fransa yetkilileri kamu sağlığını korumak adına hızlı ve kararlı bir şekilde müdahalede bulunulduğunu ifade etti.