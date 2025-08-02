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ABD İSTİHDAMI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI, ALTIN ZİRVE YAPTI!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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ABD’de temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Beklentilerin altında kalan istihdam artışı, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Özellikle altın fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.

İstihdam Beklentileri Karşılamadı

ABD Çalışma Bakanlığı’na göre, temmuz ayında tarım dışı istihdam sadece 73 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise 104 bin kişi civarındaydı. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,1’den 4,2’ye yükseldi.

Altın Fiyatlarında Rekor Artış

Verilerin ardından yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi. Ons altın 3.345 dolara, gram altın ise 4.373 TL’ye kadar yükseldi. Bu artış, altın fiyatlarında günlük yüzde 1,6‘lık bir sıçramaya neden oldu.

Yurt İçi Altın Fiyatları

  • Gram altın: 4.378 TL
  • Çeyrek altın: 4.378 TL
  • Cumhuriyet altını: 30.245 TL
  • Tam altın: 29.695 TL
  • Yarım altın: 14.844 TL

Dolar Endeksinde Sert Düşüş

İstihdam verisinin ardından dolar endeksi 100,22 puandan 98,91 puana geriledi. Teknik analizlere göre, düşüşün hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Faiz İndirimi Beklentisi Güçlendi

Vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar, Eylül ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 85’e çıkardı. Bu beklenti, altın ve tahvil piyasalarında hareketliliği artırdı.

ABD İSTİHDAMI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI, ALTIN ZİRVE YAPTI!
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