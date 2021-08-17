Türk Askeri Kabil Havalimanını Korumayacak!

Reuters haber ajansının iki Türk güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Türkiye Kabil Havalimanı’nın güvenliğini üstlenmeyle ilgili planını iptal etti.

Reuters, Afganistan’ın başkenti Kabil’in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından Türkiye’nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini üstlenmeyle ilgili planını iptal ettiğini, ancak Taliban’ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, planın iptaline rağmen, Ankara’nın “Taliban’dan talep geldiği takdirde teknik destek ve güvenlik desteği sunmaya hazır olduğunu” söyledi.

Havalimanının güvenliğini devralma planı bozuldu

Türkiye’nin ABD destekli bir misyon kapsamında Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini devralma planlarının bozulduğunu bildirmişti.

iki üst düzey Türk yetkili, Taliban’ın ülkeyi ele geçirmesinin, havaalanının ülkede kalan diplomatik misyonlar için bir kapı olarak açık kalıp kalamayacağını belirsiz bıraktığını söylemişti.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020’de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan’dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban’ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha’daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan’da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından Türkiye’nin ABD destekli bir misyon kapsamında Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini devralma planlarının bozulduğunu bildirdi.

Taliban, daha önce NATO üyesi olan Türkiye’nin havaalanının güvenliğini sağlamaya yardım etme önerisine karşı çıkmıştı.

Middle East Eye: Türkiye, askerlerini havalimanında konuşlu tutmanın yollarını arıyor

İki üst düzey Türk yetkili, Türkiye’nin, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinden sonra da Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda askerlerinin konuşlu kalması için yollar aradığını belirtti.

Yetkili, “Şu anda Kabil’de kalmamız için bir anlaşma yok. Ancak, varlığımızı isteyip istemediklerini görmek için Taliban ile müzakere etmeye çalışacağız. Ki bu, derin bağları göz önünde bulundurduğumuzda bizim için doğal” dedi.

Middle East Eye haberine göre, “Türkiye yine de havaalanını güvence altına alabilir ve Taliban’ın Kabil’de diplomatik bir varlık elde etmesine yardımcı olabilir. İstedikleri diplomatik tanınmayı elde etmelerine de yardımcı olunabilir” diyen yetkililer, “Bizi istemiyorlarsa gidebiliriz” ifadesini de kullandılar.

Türkiye’nin Afganistan’daki NATO misyonunun bir parçası olmasına rağmen hiçbir zaman Taliban’a karşı bir savaş misyonu üstlenmediğini vurgulayan yetkililer, “Biz işgalci değiliz ve Taliban bunu biliyor. Zaten Kabil’de sadece 600 askerimiz var” dediler.

ABD ve Türkiye anlaşmadan Taliban şehri ele geçirdi

ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte, Ankara ve Washington, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nı güvenliğini yönelik bir plan üzerinde görüşüyorlardı. Taliban, iki ülke arasında henüz kesin anlaşmaya varılamamışken pazar günü şehri ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirdi

Taliban güçlerinin başkenti de ele geçirmesinin ardından, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda çok sayıda Afgan sivilin ülkeyi terk eden yabancı misyon mensuplarına katılmak için çabalayan, koşturan görüntüleri dünya kamuoyuna yansımıştı. Havalimanında dünden beri kaos yaşandığı belirtilirken, ABD’nin diplomatik misyonlarının tahliyesi için ülkeye 6 bin asker gönderdiği bildirildi.