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Denizde Dans Etti

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Denizde Dans Etti
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17 Temmuz 2021 - 10:50
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Final yapan Maraşlı dizisinde Firuzan karakteri hayat veren ünlü oyuncu Rojda Demirer, paylaştığı pozlarla takipçilerini mest etti. 40 yaşındaki Demirer, beyaz bikinisiyle denizin altında adeta dans etti.

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı final yapan Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rojda Demirer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

DENİZ KIZI GİBİYDİ

Yaz tatili sezonunu açan güzel oyuncu Demirer, deniz altında beyaz bikinisiyle adeta bir deniz kızı gibi dans etti. 40 yaşındaki oyuncunun paylaşımı hem beğeni hem de yorum aldı.

FİZİĞİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI

Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Demirer, yaşına rağmen fit vücuduyla da gençlere taş çıkarttı.

İşte Rojda Demirer’in bikinili paylaşımları;

Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti
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