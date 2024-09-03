AKP MKYK toplandı!

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AKP Genel Merkezi’nde başladı. Bugünkü MKYK toplantısının ana gündem maddesi, kongre takvimi olacak.

Toplantıda, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in, kongre hazırlıkları hakkında bir sunum yaparak, sürecin nasıl işleyeceğine dair takvimi detaylı olarak açıklaması bekleniyor.

BÜYÜK KONGRE MAYIS 2025’TE

Planlanan kongre takvimine göre, mahalle ve köylerdeki delege seçimleri Eylül ayının son haftası veya Ekim ayının başında gerçekleştirilecek. Kasım ayı başında ise nüfusu 5 binin üzerinde olan belde ve ilçelerde kongreler düzenlenecek. İl kongrelerinin yeni yılın başında yapılması planlanırken, 8. Olağan Büyük Kongre’nin ise Mayıs 2025’te yapılacağı öngörülüyor.