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Aydın Doğan bir şirketi daha sattı: DMC, Believe International’ın oldu

Aydın Doğan bir şirketi daha sattı: DMC, Believe International’ın oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Eylül 2024 - 16:47
Yakın bir zaman önce Doğan Burda Dergi Grubu’nu satan Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım’ı (DMC) dünyanın önde gelen dijital müzik şirketlerinden Fransız Believe International’a sattı.

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