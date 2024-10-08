Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış!

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
08 Ekim 2024 - 16:35
Tüm dünyanın merakla izlediği, Amerikan yapımı Simpsonlar, dizide dünyayı sarsan gelişmeleri önceden bilmesiyle gündeme gelmişti. İzleyiciler dizinin her şeyi nasıl bildiğini merak ederken yapımcı Matt Selman ise yıllar sonra konuya açıklık getirdi.

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 1

Televizyon dünyasının en uzun soluklu dizilerinden olan Simpsonlar 1989 yılından bu yana 36’ıncı sezonuyla devam ediyor.

115

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 2

Dizide sıradan bir Amerikan ailesinin yaşamını konu alan, Homer ve Marge çiftinin Bart, Lisa ve Maggie adındaki çocuklarıyla başlarından geçen olayları anlatıyor.

215

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 3

OLAYLARI ÖNCEDEN BİLDİLER

Dizi uzun yıllardır gelecekteki olayları gerçekleşmeden önce bilerek tüm dünyada merak uyandırdı.

315

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 4

11 Eylül saldırıları, Donald Trump’ın ABD Başkanı olacağı, Koronavirüs pandemisi ve daha birçok olayın yıllar önce dizide konu olarak ele alınması izleyiciyi hayrete düşürmüştü.

415

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 5

DİZİ SORUMLUSU YILLARDIR MERAK EDİLENLERİ AÇIKLADI

Popülerliğini yitirmeyen dizinin sorumlusu Matt Selman, dizideki konuların gerçek hayatta gerçekleşmesi olağan olan konular olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

515

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 6

People dergisine röportaj veren Selman tarih ve matematik ile bazı şeyleri tahmin etmenin zor olmadığını belirterek, “Her zaman verdiğim ve kimsenin hoşuna gitmeyen donuk cevap, eğer tarih ve matematik çalışırsanız, bazı şeyleri tahmin etmememizin gerçekten imkansız olacağını görürsünüz” ifade etti.

615

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 7

Selman, ‘’Yeterince şey söylerseniz, bazıları gerçeklikle örtüşecektir ve bu da matematiğin bir parçasıdır.

715

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 8

Eğer insanlığın geçmişteki aptallıklarını incelemeye dayalı bir dizi yaparsanız, insanlığın gelecekteki aptallıklarını da tahmin edersiniz. Dolayısıyla bunun üzerine gerçekten düşünmüyoruz’’ dedi.

815

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 9

KURGU VİDEOLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Dizi sorumlusu Selman ayrıca dizi hayranlarının kurgu içerikler hazırlayarak gerçekten dizide yer alan sahnelermiş gibi göstermelerine tepki göstererek, “internete açıkça sahte görseller koyup tahmin etmediğimiz şeyleri tahmin ettiğimizi söylemesinden nefret ettim” dedi.

915

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 10

Selman dizide yer almayan kurgu videoların sinir bozucu olduğunu belirterek, Tahminler sadece gerçek korkunç olayları öngördüğünde daha güzeldi, insanların bizim korkunç olayları öngördüğümüzü iddia ettiğinde değil.

1015

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 11

İnsanların büyünün gerçek olmasını o kadar çok istemesinin. Çok iç karartıcı ve moral bozucu” dedi.

1115

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 12

YILLAR ÖCEDEN TRUMP SUİKASTINI BİLDİLER

1996 yılında yayınlanan ve ”Lisa the Iconoclast’ adlı bölümünde geçtiğimiz aylarda Donald Trump’ın mitinginde uğradığı suikastı ele alıyor.

1215

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 13

Dizinin bu bölümünde ise Lisa Simspon’ı hedef alan bir suikastçi oluğu görülüyor, Lisa ise ABD’nin kurucusu George Washington’un suikast düzenlemeye çalışan cani olduğunu öğrenmesinden sonra halka gerçeği anlatır.

1315

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 14
1415

Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış! - Sayfa 15
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!
İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyorİmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
Özgür Özel’i çileden çıkaran iddialar: Alçaklar, alnınızı karışlamazsam namerdimÖzgür Özel’i çileden çıkaran iddialar: Alçaklar, alnınızı karışlamazsam namerdim
10 yıl sonra mezarı açılmıştı. Cem Garipoğlu’nun DNA sonucu açıklandı10 yıl sonra mezarı açılmıştı. Cem Garipoğlu’nun DNA sonucu açıklandı
Cem Garipoğlu’nun mezarındaki ilginçlik ortaya çıktı! ‘Turgut Özal’ınkinde vardı, onunkinde yok…’Cem Garipoğlu’nun mezarındaki ilginçlik ortaya çıktı! ‘Turgut Özal’ınkinde vardı, onunkinde yok…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tüm Türkiye bunu konuşuyordu: Sur canisi Semih Çelik’in arkasındaki kişi kim?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya’nın en güzel kadını
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Katledilen kadınlar hakkında çirkin yorum! Yeşim Salkım çileden çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TFF men etmişti: Kadın hakemden açıklama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncudan Necati Şaşmaz ile ilgili gizli saklı aşk itirafı! “Evden çıkmıyorduk”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uraz Kaygılaroğlu’ndan tepki çeken pozları için yeni açıklama: Oyunculuğu bırakmaya hazırım…
SON DAKİKA HABERLERİ
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!Ekim 8, 2024-4:30 pm
Özgür Özel’i çileden çıkaran iddialar: Alçaklar, alnınızı karışlamazsam namerdimEkim 8, 2024-4:14 pm
10 yıl sonra mezarı açılmıştı. Cem Garipoğlu’nun DNA sonucu açıklandıEkim 8, 2024-4:13 pm
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’dan acı haber! 94 yaşında hayatını kaybetti…Ekim 7, 2024-3:40 pm
Cinsel istismara maruz bırakılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebek hayatını kaybettiEkim 7, 2024-3:35 pm
Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan Sıla bebek hayatını kaybettiEkim 7, 2024-3:12 pm
Discord kapanıyor mu? 28 Eylül DC kapanacak mı, Discord Türkiye’de yasaklanacak mı?Ekim 7, 2024-2:24 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !