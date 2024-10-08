Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış!

People dergisine röportaj veren Selman tarih ve matematik ile bazı şeyleri tahmin etmenin zor olmadığını belirterek, “Her zaman verdiğim ve kimsenin hoşuna gitmeyen donuk cevap, eğer tarih ve matematik çalışırsanız, bazı şeyleri tahmin etmememizin gerçekten imkansız olacağını görürsünüz” ifade etti.