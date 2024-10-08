Simspsonların yapımcısı gizli sırlarını ifşa etti! Geleceği böyle biliyorlarmış!

Televizyon dünyasının en uzun soluklu dizilerinden olan Simpsonlar 1989 yılından bu yana 36’ıncı sezonuyla devam ediyor.
Dizide sıradan bir Amerikan ailesinin yaşamını konu alan, Homer ve Marge çiftinin Bart, Lisa ve Maggie adındaki çocuklarıyla başlarından geçen olayları anlatıyor.
OLAYLARI ÖNCEDEN BİLDİLER
Dizi uzun yıllardır gelecekteki olayları gerçekleşmeden önce bilerek tüm dünyada merak uyandırdı.
11 Eylül saldırıları, Donald Trump’ın ABD Başkanı olacağı, Koronavirüs pandemisi ve daha birçok olayın yıllar önce dizide konu olarak ele alınması izleyiciyi hayrete düşürmüştü.
DİZİ SORUMLUSU YILLARDIR MERAK EDİLENLERİ AÇIKLADI
Popülerliğini yitirmeyen dizinin sorumlusu Matt Selman, dizideki konuların gerçek hayatta gerçekleşmesi olağan olan konular olduğunu her fırsatta dile getiriyor.
People dergisine röportaj veren Selman tarih ve matematik ile bazı şeyleri tahmin etmenin zor olmadığını belirterek, “Her zaman verdiğim ve kimsenin hoşuna gitmeyen donuk cevap, eğer tarih ve matematik çalışırsanız, bazı şeyleri tahmin etmememizin gerçekten imkansız olacağını görürsünüz” ifade etti.
Selman, ‘’Yeterince şey söylerseniz, bazıları gerçeklikle örtüşecektir ve bu da matematiğin bir parçasıdır.
Eğer insanlığın geçmişteki aptallıklarını incelemeye dayalı bir dizi yaparsanız, insanlığın gelecekteki aptallıklarını da tahmin edersiniz. Dolayısıyla bunun üzerine gerçekten düşünmüyoruz’’ dedi.
KURGU VİDEOLARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Dizi sorumlusu Selman ayrıca dizi hayranlarının kurgu içerikler hazırlayarak gerçekten dizide yer alan sahnelermiş gibi göstermelerine tepki göstererek, “internete açıkça sahte görseller koyup tahmin etmediğimiz şeyleri tahmin ettiğimizi söylemesinden nefret ettim” dedi.
Selman dizide yer almayan kurgu videoların sinir bozucu olduğunu belirterek, Tahminler sadece gerçek korkunç olayları öngördüğünde daha güzeldi, insanların bizim korkunç olayları öngördüğümüzü iddia ettiğinde değil.
İnsanların büyünün gerçek olmasını o kadar çok istemesinin. Çok iç karartıcı ve moral bozucu” dedi.
YILLAR ÖCEDEN TRUMP SUİKASTINI BİLDİLER
1996 yılında yayınlanan ve ”Lisa the Iconoclast’ adlı bölümünde geçtiğimiz aylarda Donald Trump’ın mitinginde uğradığı suikastı ele alıyor.
Dizinin bu bölümünde ise Lisa Simspon’ı hedef alan bir suikastçi oluğu görülüyor, Lisa ise ABD’nin kurucusu George Washington’un suikast düzenlemeye çalışan cani olduğunu öğrenmesinden sonra halka gerçeği anlatır.