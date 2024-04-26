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PFDK sevkleri açıklandı. Trabzonsporlu yıldıza tedbir kondu

PFDK sevkleri açıklandı. Trabzonsporlu yıldıza tedbir kondu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Nisan 2024 - 10:51
Ankaragücü Kulübü ve Trabzonsporlu Enis Destan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübünü ve Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan’ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçındaki çeşitli ihlallerden dolayı disipline sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor’un futbolcusu Enis Destan’ı ise bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası’nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakadaki kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderdi.

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