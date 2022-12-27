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Tüm dünya ters köşe oldu! Ronaldo’nun yeni takımı futbolseverleri sevinçten çıldırtacak

Tüm dünya ters köşe oldu! Ronaldo’nun yeni takımı futbolseverleri sevinçten çıldırtacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Aralık 2022 - 16:24
Manchester United’dan ayrılıktan sonra yeni adresi merakla beklenen Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştığı iddia ediliyordu. Portekizli yıldızla ilgili son gelişmeler herkesi ters köşe yaptı. Eski kulübü Real Madrid, Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katmak için yeniden futbolcuyla görüşme kararı aldı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştığı iddia edilen Cristiano Ronaldo için ortaya atılan sürpriz iddia gündeme oturdu. Real Madrid, eski yıldızı için yeniden devrede.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Real Madrid eski futbolcusu Cristiano Ronaldo’ya yeniden eflatun-beyazlı formayı giydirmek için harekete geçti. Dünya devinin, Portekizli yıldızla kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor.

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“YIL SONUNA KADAR NELER OLACAĞINI BEKLEMELİYİZ”

Ronaldo’nun adının geçtiği Al Nassr kulübünün menajeri Marcelo Salazar, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, “Cristiano Ronaldo transferine ‘Evet olacak’ veya ‘Hayır olmayacak’ demek bana düşmez. Ronaldo transferi ülke ve dünya futbolu için çok büyük müzakereler içeriyor. Yıl sonuna kadar neler olacağını beklemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

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