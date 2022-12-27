Tüm dünya ters köşe oldu! Ronaldo’nun yeni takımı futbolseverleri sevinçten çıldırtacak

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştığı iddia edilen Cristiano Ronaldo için ortaya atılan sürpriz iddia gündeme oturdu. Real Madrid, eski yıldızı için yeniden devrede.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Real Madrid eski futbolcusu Cristiano Ronaldo’ya yeniden eflatun-beyazlı formayı giydirmek için harekete geçti. Dünya devinin, Portekizli yıldızla kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor.

“YIL SONUNA KADAR NELER OLACAĞINI BEKLEMELİYİZ”

Ronaldo’nun adının geçtiği Al Nassr kulübünün menajeri Marcelo Salazar, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, “Cristiano Ronaldo transferine ‘Evet olacak’ veya ‘Hayır olmayacak’ demek bana düşmez. Ronaldo transferi ülke ve dünya futbolu için çok büyük müzakereler içeriyor. Yıl sonuna kadar neler olacağını beklemeliyiz.” ifadelerini kullandı.