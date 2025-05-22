MAURO ICARDI SAHALARA GERİ DÖNÜYOR!

Galatasaray’ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, yaklaşık 6 ay süren sakatlık sürecinin ardından ilk kez antrenman sahasına adım attı. UEFA Avrupa Ligi’nde 7 Kasım 2024’te Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Icardi, Kemerburgaz Tesisleri’nde bireysel çalışmalarına başladı.

6 AYLIK ARANIN ARDINDAN SAHAYA ÇIKTI

Sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Mauro Icardi, Galatasaray formasına kavuşmak için gün sayıyor. Takım antrenmanı sırasında saha kenarında bireysel çalışmalara başlayan deneyimli futbolcu, teknik ekibin gözetiminde özel bir programla kondisyonunu artırmayı sürdürüyor.

ŞAMPİYON GALATASARAY’DA GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIĞI

Süper Lig’de 36. haftada şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, cumartesi günü oynanacak Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 8’e 2 pas çalışması ve topa sahip olma organizasyonlarıyla devam eden idman, dört takımlı mini turnuvayla sona erdi.

Takım, hazırlıklarını 23 Mayıs sabahı saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ICARDI YENİ SEZONDA SAHNE ALMAYA HAZIRLANIYOR

Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atan Mauro Icardi, sakatlık sürecini geride bırakmaya hazırlanıyor. Taraftarın büyük ilgiyle beklediği yıldız futbolcunun yeni sezonda yeniden gol yollarında etkili olması bekleniyor. Sağlık ekibiyle koordineli yürütülen bireysel antrenmanlar sonrası, Icardi’nin kısa süre içerisinde takım idmanlarına dahil olması hedefleniyor.