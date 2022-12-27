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Kadınlar Dünya Kupası’nda bir ilk yaşanacak

Kadınlar Dünya Kupası’nda bir ilk yaşanacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Aralık 2022 - 16:22
FIFA Kadınlar Dünya Kupasında bir ilke imza atılacak. İlk kez Filistinli bir kadın hakem FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda yeşil sahalarda olacak.

Heba Saadia, FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda görev alacak ilk Filistinli hakem olacak.

Filistin haber ajansı WAFA’da yer alan habere göre, 20 Temmuz ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda görev alacak hakemler arasında, Filistinli Saadia’ya da yer verildi.

Filistinli bir hakemin ilk kez görev alacağı bu turnuva, farklı yeniliklere de sahne olacak.

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İlk kez 24 yerine 32 takımın mücadele edeceği organizasyona, ayrıca ilk defa iki ülke (Avustralya ve Yeni Zelanda) ev sahipliği yapacak.

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