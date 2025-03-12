ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU!

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Nefes kesen son 16 turu mücadeleleri sonucunda, Avrupa devleri adlarını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

DEVLER YOLUNA DEVAM EDİYOR

2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi’nde kıran kırana geçen mücadelelerin ardından çeyrek finale kalan takımlar arasında beklenen favoriler olduğu kadar sürpriz ekipler de yer alıyor.

İşte çeyrek finalde mücadele edecek takımlar:

Real Madrid (İspanya) Manchester City (İngiltere) Bayern Münih (Almanya) Arsenal (İngiltere) Paris Saint-Germain (Fransa) Atletico Madrid (İspanya) Barcelona (İspanya) Borussia Dortmund (Almanya)

HEYECAN DORUKTA: KUPAYA UZANACAK TAKIM MERAK EDİLİYOR

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Manchester City, son şampiyon unvanını koruma hedefiyle yoluna devam ederken, Real Madrid her zamanki gibi kupaya uzanmak için kararlı. Bayern Münih ve PSG de güçlü kadrolarıyla dikkat çekiyor.

Barcelona ve Arsenal uzun süre sonra yeniden iddialı konuma gelirken, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund ise sürpriz yapabilecek ekipler arasında öne çıkıyor.

KURA ÇEKİMİ MERAKLA BEKLENİYOR

Çeyrek final kura çekimi için futbolseverlerin gözü kulağı UEFA’dan gelecek açıklamalarda. Eşleşmelerin belirlenmesiyle birlikte, Avrupa devlerinin kaderi çizilecek. Kura çekimi sonrası maç takvimi ve ilk karşılaşmaların tarihleri de duyurulacak.

DEV MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, Nisan 2024 içerisinde oynanacak. UEFA’nın resmi takvimine göre:

İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

9-10 Nisan 2024 Rövanş maçları: 16-17 Nisan 2024

FUTBOLSEVERLERİ DEV HEYECAN BEKLİYOR

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolseverin takip ettiği Şampiyonlar Ligi, çeyrek final eşleşmeleriyle birlikte adeta erken final havası estirecek. Yıldız futbolcuların sahne alacağı maçlarda heyecan, rekabet ve futbol şöleni zirveye çıkacak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com