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Tülin Şahin’in eski sevgilisine dördüncü veto

Tülin Şahin’in eski sevgilisine dördüncü veto
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28 Nisan 2022 - 15:18

Eski manken Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor.

Pedro De Noronha, iki yaşına basan kızı Siena Leyla’nın annesi tarafından kendisine gösterilmediği için Tülin Şahin’e zorlama hapis talebinde bulunarak dava açmıştı.

Mahkeme Şahin hakkında talep edilen zorlama hapsinin reddine karar vermişti.

DÖRDÜNCÜ KEZ REDDEDİLDİ

Portekizli iş insanı Pedro de Noronha, velayet kararına uymadığı gerekçesiyle kızının annesi Tülin Şahin’e tekrar üç ayrı zorlama hapis talebinde bulundu.

Bir yıldır kızını göremediğini dile getiren Noronha’nın açtığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, Şahin hakkında istenilen üç ayrı zorlama hapsinin ceza hususlarını oluşturmadığı gerekçesiyle reddine karar verdi.

Tülin Şahin dördüncü kez zorlama hapsinden kurtuldu.

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