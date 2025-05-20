ÖZCAN DENİZ’DEN AĞABEYİ ERCAN DENİZ’E AĞIR SÖZLER

“BUGÜNE KADAR SAVUNMADAYDIM, ŞİMDİ DURUM FARKLI”

“Bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde. Çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun.”

“35 YIL BOYUNCA BENİ SÖMÜRDÜN”

“35 yıl beni sömürdün, istismar ettin. İşlediğin suçları ekranlarda bana yıkmaya çalıştın. Şirketimi sahte imzalarla üstüne geçirdin. Tapudan evimi bile çalıp kaçtın.”

“Karımı herkesin içinde aşağılıyorsun, ölmüş babama küfür ediyorsun. Beni 7 yaşındaki oğlumla tehdit ettin. Artık adalete sığınıyorum.”

“KENDİ CANAVARIMI YARATTIM”

“Senin gibi bir vasıfsızı yıllarca maskeleyerek kendi canavarımı yarattım. Ve bunun suçlusu benim.”

EŞİNE YÖNELİK KÜFÜRLER VE FİZİKSEL TACİZ SUÇLAMASI

“Sen bana ‘karım hasta, para ver’ derken ben yardım ettim. Ama sen çıkıp karıma herkesin önünde küfür ettin.”

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

“Artık seni adliyede muma çevirirler. Kapatılman gerekiyor. Ben adalete sığınıyorum.”

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Eşi Samar Dadgar ve oğlu ile birlikte verdiği mutlu aile pozu eşliğinde yaptığı paylaşımın ardından,kullandı.Kamuoyunun uzun süredir bildiği aile içi gerilim, bu kez doğrudan sosyal medya üzerinden, doğum günü gibi özel bir günün gölgesinde patladı.53 yaşına giren Özcan Deniz, “Bugün 19 Mayıs Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu güzel günü kutluyorum” diyerek başladığı paylaşımında, ailesiyle yaşadığı sorunlara göndermede bulundu. Ancak asıl sert mesajlar daha sonra peş peşe geldi. Deniz, Instagram üzerinden ağabeyibulundu.Deniz, yıllardır kendisini maddi ve manevi olarak istismar ettiğini öne sürdüğü ağabeyi için, şu ifadeleri kullandı:Deniz, kardeşlik ilişkisini yıllar boyunca korumaya çalıştığını ancak bunun geri dönülmez bir zarara yol açtığını söyledi:Deniz’in iddialarına göre, doğum gününü özellikle seçen Ercan Deniz,ve yanında bulunan bir kişiyle birlikte eşine hakaret etmiş. Ayrıca, mahkemece verilmiş uzaklaştırma kararına rağmen evine yaklaştığını ve eşiyle tartışmaya girdiğini ifade etti.Özcan Deniz, tüm bu yaşananların ardından, yaşadığı kayıpların bedelini hem maddi hem psikolojik olarak ödemekte olduğunu belirterek, adalet arayışından geri durmayacağını söyledi: