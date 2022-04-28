Kısmetse Olur Cansel Çördük Bikinili Fotoğrafına Gelen Yoruma Ateş Püskürdü

‘Kısmetse Olur’ yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, bikinisiyle verdiği poza gelen yorumlara sinirlendi ve “Duymaktan sıkıldım” diyerek isyan etti.
Cansel Çördük son olarak yeşil bikinisiyle bir pozunu paylaştı. Kısmetse Olur Cansel’in pozuna hem kollarının haliyle ilgili hem de bikini altının küçücük olmasıyla ilgili yorum yağdı. Cansel Çördük ise en sonunda patladı.
Cansel Çördük zaman zaman da değişimiyle gündeme geliyor. Son halini gören takipçileri “Eski halin daha iyiydi”, “Neden kendine bunu yaptın?” gibi yorumlarda bulunuyor.
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