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Kısmetse Olur Cansel Çördük Bikinili Fotoğrafına Gelen Yoruma Ateş Püskürdü

Kısmetse Olur Cansel Çördük Bikinili Fotoğrafına Gelen Yoruma Ateş Püskürdü
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28 Nisan 2022 - 15:13

‘Kısmetse Olur’ yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, bikinisiyle verdiği poza gelen yorumlara sinirlendi ve “Duymaktan sıkıldım” diyerek isyan etti.

‘Kısmetse Olur’ yarışması yeniden ekranlara döneceği haberleriyle gündemdeyken yarışmanın popüler isimleri de merak konusu oluyor. Sosyal medyada hâlâ oldukça aktif olan yarışmacılardan Cansel Çördük iddialı pozlarıyla gündeme geliyor.

Cansel Çördük son olarak yeşil bikinisiyle bir pozunu paylaştı. Kısmetse Olur Cansel’in pozuna hem kollarının haliyle ilgili hem de bikini altının küçücük olmasıyla ilgili yorum yağdı. Cansel Çördük ise en sonunda patladı.

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Hayatına yurt dışında devam eden Cansel Çördük damarları ve kolundaki kesiklerle ilgili gelen yorumlardan sonra açıklama yaptı.

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Cansel Çördük yorumlara kızarak şu açıklamayı yaptı: İlk ve son olarak artık duymaktan ve bu şekil yorumlar görmekten sıkıldığım için; damarlarım sadece doğuştan böyle, hemşireler çok seviyor.

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Cansel Çördük yorumlara kızarak şu açıklamayı yaptı: İlk ve son olarak artık duymaktan ve bu şekil yorumlar görmekten sıkıldığım için; damarlarım sadece doğuştan böyle, hemşireler çok seviyor.

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Bileklere gelince ergenlikti yaptık bir saflık diyelim. 25 yaşındayım, genç ve enerji doluyum hayatımı güzel yaşıyorum ve çok mutluyum .”

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Cansel Çördük zaman zaman da değişimiyle gündeme geliyor. Son halini gören takipçileri “Eski halin daha iyiydi”, “Neden kendine bunu yaptın?” gibi yorumlarda bulunuyor.

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