TÜİK OCAK 2025 İŞSİZLİK RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2025 dönemine ait işsizlik verilerini açıkladı. Verilere göre, işsizlik oranı %8,4 seviyesine gerileyerek bir önceki aya göre 0,1 puan azaldı. İşsiz sayısı 25 bin kişi düşerek 3 milyon 2 bin kişiye indi.

Ancak, istihdam edilen kişi sayısında azalma yaşanırken, işgücüne katılım oranı da düşüş gösterdi. Peki, Türkiye’de işsizlik ve istihdamın son durumu ne? İşte detaylar…

İşsizlik Oranı Düşerken, İstihdam Azaldı

TÜİK’in verilerine göre, Ocak 2025’te istihdam edilen kişi sayısı 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bin kişiye düştü. Bu durum, istihdam oranının %49,2’ye gerilemesine neden oldu.

İşgücüne katılım oranı ise 0,4 puan düşerek %53,7 seviyesine indi. Cinsiyete göre dağılımda:

Erkeklerde işgücüne katılım oranı %71,0 olarak hesaplanırken,

olarak hesaplanırken, Kadınlarda bu oran %36,7 seviyesinde kaldı.

İşsizlik oranının düşmesine rağmen istihdam edilen kişi sayısının azalması, ekonomik koşulların iş gücü piyasasına yansımasını gösteriyor.

Genç İşsizlik Oranı %14,9’A Geriledi

15-24 yaş aralığındaki genç işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,9 seviyesine düştü.

Erkeklerde %10,6 olarak açıklanan genç işsizlik oranı,

olarak açıklanan genç işsizlik oranı, Kadınlarda ise %22,7 seviyesinde kaydedildi.

Kadınlar arasındaki genç işsizlik oranının yüksek olması, kadınların işgücüne katılımında yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi.

Atıl İşgücü Oranı Artış Gösterdi

Atıl işgücü oranı, yani zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin toplamı, Ocak 2025’te %28,1 olarak hesaplandı. Bu oran, bir önceki aya kıyasla 0,1 puan arttı.

Bununla birlikte, çalışanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,8 saat artarak 43,4 saate yükseldi.

Kadın ve Erkek İşsizlik Oranları

TÜİK’in Ocak 2025 verilerine göre:

Erkeklerde işsizlik oranı %6,5 ,

, Kadınlarda ise %12,1 olarak ölçüldü.

Öte yandan, erkeklerin istihdam oranı %66,4, kadınların ise %32,3 seviyesinde kaldı. Kadınların işgücüne katılım oranındaki düşük seviyeler, çalışma hayatında cinsiyet eşitsizliği sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

İşsizlik Düşse de İstihdam Oranı Endişe Yaratıyor

TÜİK’in Ocak 2025 işsizlik verileri, işsizlik oranında hafif bir azalma yaşandığını ancak istihdam oranında düşüş olduğunu gösteriyor. İşgücüne katılım oranının azalması, iş arayanların sayısındaki azalmayı da beraberinde getirirken, özellikle kadın istihdamında yaşanan sorunlar dikkat çekiyor.

Ekonomik belirsizlikler ve iş gücü piyasasındaki dalgalanmalar, önümüzdeki aylarda istihdamın seyrini belirleyecek en önemli faktörler arasında yer alıyor. Kadınların işgücüne katılımının artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi ise çözüm bekleyen konular arasında.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr