CHP davasına bakan Ankara mahkemesi, İstanbul’dan kayyum kararını istedi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti.

İstanbul’da kritik gelişme

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

Mahkeme kararı sonrası İstanbul İl Başkanlığı’na, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Dosyalar Ankara’ya gönderilecek

Kurultay davasına bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği yazıyla, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair dosyanın kendilerine ulaştırılmasını talep etti.

Ayrıca Ankara mahkemesi, aynı kongreye açılan ceza davasına ait dosyanın da kendilerine ulaştırılmasını istedi. Bu talep, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Duruşma tarihi

CHP Lideri Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davanın bir sonraki duruşması, 15 Eylül’de görülecek.

Bakan Tunç: Davalar birbirini etkiler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’daki kongre davasının Ankara’daki kurultay davasını etkileyebileceğini ifade etti. Tunç, “Kurultayda maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul’da ve Ankara’da devam eden davalar, birbirini etkileyecek düzeyde” dedi.

Kurultay iptali gündemde

CHP İstanbul İl Kongresinin iptaliyle birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay yeniden gündeme geldi. Hukukçular, İstanbul delegelerinin şaibeli duruma düşmesinin tescillenmesi halinde kurultayın da iptal edilmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu belirtiyor.