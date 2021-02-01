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Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı…

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı…
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02 Aralık 2021 - 14:24

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı…

 

 

Uzun süre sonra Misafir dizisinde canlandırdığı Gece karakteriyle ekranlara dönen Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Katıldığı bir programdan sonra fotoğraflarını paylaşan Kaya’nın giyim tarzına hayranları beğeni yağdırdı.

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 1

Fox TV’de Buğra Gülsoy ile başrolünü paylaştığı dizisi Misafir için final kararı verilen Hazal Kaya, Gain’in sohbet programı ‘Orda Rahat Mısın’da Mirgün Cabas’ın konuğu oldu.

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 2

Hazal Kaya, program sonrası Instagram hesabından fotoğraflarını paylaştı.

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 3

Kaya paylaşımına “Şahane bir sohbetten, yemek yaptığım ilk ve tek programdan geriye kalan kareler bunlar sayın seyirciler. Belli ki orada çok rahatım” notunu yazdı.

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 4

31 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede 200 bin beğeni geldi. Güzel oyuncunun pozlarına Burcu Kara, Ceyda Ateş, Şükran Ovalı ve Bizim Hikaye’deki rol arkadaşı Burak Deniz de emojilerle yorum yaptı.

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 5

İşte Hazal Kaya’nın takipçilerinin alev emojisi yağdırdığı o kareler…

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 6
Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 7
Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 8

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali’yi kucağına aldıktan sonra ekranlara ara vermişti.

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 9

Kaya uzun süre sonra Fox’un dizisi Misafir ile ekranlara dönmüştü.

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 10

Buğra Gülsoy ile başrolünü paylaştığı Misafir’in ekran ömrü, reytinglerden dolayı kısa sürdü.

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 11

Güzel oyuncunun başrolünde oynadığı ve Japonya’da ses getiren Oasis dizisinden uyarlanan Misafir için erken final kararı alındı.

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 12

5. bölümde ekrana veda edecek olan Misafir’in final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 13
Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 14
Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 15
Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 16
Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 17
Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 18
Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 19
Hazal Kaya iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Alev emojileri yağmur oldu yağdı… - Sayfa 20
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