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TÜGVA’nın Yemin Videosu Ortaya Çıktı

TÜGVA’nın Yemin Videosu Ortaya Çıktı
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25 Ekim 2021 - 13:24

Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’nın bir toplantısında, TÜGVA’lıların ‘Komando Andı’nın sözlerini değiştirerek okuduğu görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

İktidarın gözde kurumlarından, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğuna dair belgeler gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak, TÜGVA ile ilgili yeni iddiaların içinde bulunduğu belgelerde, 15 Temmuz ardından “FETÖ’nün ardından ortaya çıkan yurt boşluğunun doldurulması” ve hükümetin bu konuda TÜGVA ve TÜRGEV gibi vakıfları maddi olarak desteklemesi iddiası da yer aldı.

Bugün ise TÜGVA, Geleceğin Gençliği isimli bir toplantı düzenledi. Gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı toplantının görüntülerinde, atılan sloganlar tepki çekti.

 

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