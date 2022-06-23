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Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile evlilik fotoğrafı

Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile evlilik fotoğrafı
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23 Haziran 2022 - 13:59

Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile evlilik fotoğrafını paylaşarak 40. yıl dönümünü romatik bir şekilde kutladı.

Fatih Terim ve Fulya Terim evliklerinin 40. yılını kutluyor.

“40 YIL ÖNCE, 40 YIL SONRA”

Fatih Terim, sosyal medya hesabından 40 yıl önceki evlilik fotoğrafını ve eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafı ’40 yıl önce 40 yıl sonra’ notuyla paylaştı.

“HAYIRLI VE HATIRLI KAHVEMİZİ 40 YILDIR PAYLAŞIYORUZ”

Fotoğrafın altına romantik bir not yazan Terim, şu ifadeleri kullandı:

“Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz.

“EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN”

Beni 40 yılda daha iyi bir insan, baba, dede ve en önemlisi seven ve bağlı bir erkek yaptığın, içtiğimiz her kahveyi daha anlamlı kıldığın için teşekkür ederim. Bir 40 yılımız daha olsa veya yine hayata gelsem acısıyla, tatlısıyla yine kahvemi seninle paylaşmak isterim. 40. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun”

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