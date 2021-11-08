Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün’e böyle seslendi: Elimi de kolumu da bağla hadi
Habertürk’ten dans ettiği gerekçesiyle atılan ve son günlerde sık sık gündeme gelen Hande Sarıoğlu‘nun Ertan Süzgün’le yaptığı iddaa programında komik anlar yaşandı.
Hande Sarıoğlu ile Ertan Süzgün’ün bir YouTube kanalında yayınlanan programında komik anlar yaşandı. Son programda Süzgün tarafından ayağının yıkanması gündem olan Sarıoğlu, bu kez partnerine şarkı söyledi.
“Kasımda aşk başkadır. Seninle kasımda hiç dışarı çıkmayacağız, eve kapanacağız. Bütün kasımı seninle evde geçireceğiz” ifadelerinden sonra Sarıoğlu, Gülşen’in “Yurtta Aşk Cihanda Aşk” isimli şarkısını Ertan Süzgün’e söyledi.