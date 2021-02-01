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Kabine Bugün Toplanıyor

Kabine Bugün Toplanıyor
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25 Ekim 2021 - 13:17

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekletirilecek.

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesinin Koronavirüs salgını olması bekleniyor. Yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘İstanmeyen adam’ ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak.

Bu ayın sonunda İtalya’nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.

‘Terörle mücadele’ de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

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