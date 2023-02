Milli mücadele ruhu ayakta... Bir millet topyekûn yaralarını sarıyor

Deprem felaketleri Türk halkının güç günlerde beraber olma özelliğini ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin dört bir yanından, halkın hemen her kesiminden depremzedelere yardım yağdı. Çocuklar harçlıklarıyla, büyükler ise evlerine götürdükleri ekmek paralarıyla aldıkları yardımları deprem bölgesine gönderdi.

SESSİZ İYİLİK

Binlerce gönüllü de deprem bölgesine gelerek hem yanlarında getirdikleri yardımları depremzedelere dağıttı hem de diğer yardımların dağıtılmasında görev aldı. Bunları yaparken de ne bir afiş ne bir pankart taşıdı ne de sosyal medyada bunun şovunu yaptı. “Sessiz iyilik” yapan bu gizli kahramanlar, depremzedelerin acılarını da yine “sessiz” bir şekilde paylaştı.

TIR KONVOYLARI

Depremin etkilediği bölgeye doğru yola çıktığınızda her dakika Türkiye’nin dört bir tarafından gönderilen yardımları taşıyan bir TIR, kamyon veya aracı görmek mümkün. Depremin yıkıma neden olduğu şehirlerin sınırlarına girdiğinizde ise yardımları taşıyan araçların oluşturduğu konvoy göze çarpıyor. Her biri Türkiye’nin farklı noktalarından aldığı bu yardım kolilerini bir an önce depremzedelere ulaştırmak için çabalıyor. Birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra bireysel yardımların çokluğu da dikkat çekiyor.

YARDIM YARIŞI

Sessiz sedasız bölgeye yardıma koşan vatandaşlar, depremzedelere yardım için birbirleriyle yarışıyor. Birçok noktada depremzedelere çorba-Yemek-ekmek-su dağıtan gönüllüleri görmek mümkün. Siyasi tartışmalardan, sosyal medya gündeminden uzak sadece yardım için çırpınıyorlar. Gündüz başlayan yardım dağıtımları, akşamın geç saatine kadar devam ediyor. İskenderun’da evleri yıkıldığı veya hasar gördüğü için bir parkta toplanan, kendi kurdukları çadırlarda kalan depremzedelere bir köşede İzmir’den gelen bir arkadaş grubu çorba dağıtırken, diğer köşede ise Trabzon’dan gelen 2 arkadaş getirdikleri ekmek ve sandviçleri veriyor.

YARDIMLAR TOPLANIYOR

GÜCÜMÜN SON DAMLASINA KADAR

Antalya’da depremzedeler için toplanan yardımların koordine edildiği alanda gün boyu çalışan engelli Bayram Yılmaz (29) görenlerin takdirini topluyor. Şırnak’ta bir cismin patlamasıyla 2 kolu ile sağ gözünü kaybeden Bayram, “Gücümün yettiği kadar bu insanlar için mücadele ediyorum. Onlar için bir şey yapabiliyorsak ne mutlu” diyor.

NENE HATUNLAR CEPHANE YETİŞTİRİYOR

BOĞASINI SATTI

Erzurum’da yaşayan 8 çocuk annesi Nazime Kılıç (67), beslediği büyükbaş hayvanı satarak elde ettiği 23 bin lirayı depremzedelere bağışladı.

KAZAKLAR ÖRÜLÜYOR, MONTLAR DİKİLİYOR

Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar depremzedelere Yardım için kolları sıvadı. Kimi evlerde kimi halk eğitim merkezlerinde toplanıyor. Dikiş makineleri afet bölgesi için çalışıyor, şişler depremzedeler için işliyor.

TANDIRLAR YANDI

Erzurum’un Karayazı ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar, depremzedeler için tandırlarını yaktı. “Acı bizim acımız” diyerek günde yüzlerce ekmek üreten kadınlar, Erzurum Valiliği aracılığıyla deprem bölgesine gönderiyor.

OYUNCAKLAR HARÇLIKLAR BÖLGEYE

Sinop’ta 9 yaşındaki Elif Erva Koca, telefon almak için bir yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı depremzedelere bağışladı. 7 yaşındaki Antalyalı Elisa Ecrin Şişe de harçlığını bölgedeki yaşıtlarına gönderdi.

LİSELİLER VARİLDEN SOBA YAPIYOR

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenler, depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. 100 varili sobaya dönüştürüp deprem bölgesine hazırlayan öğretmen ve öğrenciler, yoğun çaba sarf ediyor.

ÇORBALAR GENÇLERDEN

Afet bölgelerinden Mersin’e gelen depremzedeler, gençler tarafından böyle karşılanıyor.

80 TON KİVİ YOLDA

Bartın’da işinsanı Kerem Aydın’ın bahçesinden toplayıp depoya bıraktığı 80 ton kivi, Deprem bölgesine gönderildi.

RANZALAR TEKİRDAĞ’DAN

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde metal atölyesi çalışanları, bütün işlerine ara verip depremden etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere ranza üretmeye başladı.