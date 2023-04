Parapsikoloji ve Psikanalitik Güçler

Parapsikoloji içeriğinde duyu dışı algılama, frekansı yüksek boyutlardaki paranormal olayları gözlemleme ile birlikte aslında temel olarak okült kavramlardan ortaya çıkmış bilimsel yöntem ve deneyler ile açıklanabilen dünyaya at gözlükleri ile bakan pozitifst insan aklının çok ötesinde nötr bir potansiyel olarak varlığını yüzyıllar boyunca göstermiştir. Bu kavramının sembolü olan Yunan alfabesi ile ”Psi” olarak tanımlanan sembol aslında Pisagor teoreminden ortaya çıkmış ayı zamanda Öklid teorimi ile açıklanabilen matematiksel terimlerle ispat edilmiştir.

PARAPSKOLOJİNİN BİLİMSEL MEKANİZMASI NEDİR ?

Matematik evrenin sonsuzluğunu içinde bulunduran ölümsüzlüğün sırrının keşfedildiği deneysel ve bilimsel yöntemler ile açıklanabilen bir bilim dalı değil midir ?

Günümüz evreninin kuantum alanda varlığını sürdürmesi bilinç dışı akılcı Newton’un yer çekimi parapsikolojisini okült olarak gözle görünen ve 5 duyu ile algılanabilen nitelikte şart koşması ile sınırlı olmuştur.

Pozitist akıl etkileşim içerisinde akılcı yaklaşımlarda bulunduğu sürece DSÖ’nün dünya nüfusunu azaltmaya yönelik stratejileri evrimsel olarak matematiğin sonsuzluk sabitini teşvik etmekle birlikte bilinç ötesi yaklaşımları ile onurlandırılmaktadır.

Ökült kavramlar çeşitli Şamanizm topluluklarla birlikte ortaya çıkmaya başlamış ve doğada bulunan bitkileri keşfeden kadınların bitkileri şifa niteliğinde kullanması ile birlikte büyücü olarak suçlanmasına neden olarak milyonlarca kadının katledilmesi ve öldürülmesi ile sonuçlanmıştır. Geçmişten günümüze dek değişmeyen bu savaş stratejisi eril olanın güçlü olduğu hakimiyetine atıl bir inançla dişil olan yaratım enerjisini demir dövemedikleri için güçsüz ve zayıf olarak algılamıştır. Gerçekte var olan şey temel içgüdünün tüm varoluşunun dişil enerji tarafından döngüsel olarak devam etmesi ve toprakla bağlantıda olmasıdır. Pozitifst aklın hükmettiği günümüz toplulukları kurak topraklar gibi susuz kalıp illuminatinin frekans dalgacıklarına kapılacaklar çünkü o frekans eşiği sadece düşük frekanslı titreşimleri yok etmek bilinci ile tasarlanmıştır. Dünya geliştikçe evrimsel bir savaş veriyoruz bilinçsiz toplulukların da bilinçli versiyonlarına ihtiyacımız var.

İLLUMİNATİ VE SAVAŞ STRATİJELERİ NELERDİR?

Ülkemizde desteklenmeyen parapskoloji,hipnoterapi, telekinezi gibi kavramlar soğuk savaş döneminde ABD ve Sovyet Birlikleri tarafından soğuk savaş döneminde hipnoz yöntemi ile sorgulama ve mülakat aracı olarak kullanılmıştır. İstihbarat örgütleri bilindiği üzere faaliyetlerini yürütürken düşman şahısları takip etmek devletlerin gizli sırlarına erişmek gibi faaliyetlerde bulunur, bilgileri bulmak için sınır tanımayan istihbarat örğütleri çeşitli telepatik güçleri olan medyumları kullanarak pek çok arşiv hakkında bilgi sahibi olmuştur. Sovyetlerin ABD’den önce kurmuş olduğu duyu dışı algılama stratejisi parapsikoloji dairesi de bunlara birer örnek olarak verilebilir. Bir diğer tele kinetik yöntem olan biyoenerji ise elektromanyetik akımlarla birlikte savaş stratejisi olarak il kez Çekoslovakya’da ortaya çıkmıştır, çek ordusu duru görü ve tele kinetik güçleri çeşitli frekansalar aracılığı ile kullanmaktan geri kalmamış aynı zamanda kaybolan askerleri bulmak ve çeşitli düşmanların savaş stratejilerini algılamak amacıyla astral seyahat yöntemlerini de kullanmıştır. Sovyet birlikler her ne kadar ilk adımı atmış olsa da ABD yine bu stratejilerden geri kalmayıp CIA ve DIA isimli kendi bünyelerinde kurdukları ”Star Gate” projesi için binlerce medyum ile birlikte çalışmışlardır.

ZİHNİMİZ GERÇEKLERİ DUYABİLİR Mİ ?

Söylemem o ki sonsuzluğun içerisinde dejenere edilmiş bir yaşam ve gerçek bir dünyada veya evrensel bir dünyada kadersel döngüler tamamen akılcı toplumlara kalmış…

Üç kuruşluk kendini beğenmiş at gözlüklü insanların çok eski zamalardaki avcı toplulukların bünyesinde diğerlerinden daha iri yapılı daha gösterişli olmasıyla birlikte bütün sağcıların ( beynin görsel olarak negatifi algıladığı ) bütün solcuları ( beynin görsel olarak pozitifi algıladığı ) küçümseyerek umarsız dünyaya çivilenmiş topuklarıyla birlikte boy ve beyliklerin yüzyıllar boyunca günümüz insan aklının aynı toplumlarda mezar taşı edinmesine neden olmuştur. Gerçek dünyaya çivilenmiş iki akıl yaşayan bir ölüden farksız bozuk genler topluluğudur. ”Dan Brown- Cehennem” Kitabında 2013 yılından beri yapılan faaliyetleri teker teker gözler önüne sermektedir. Bir Netflix dizisi olan ”OA” bazen akılcı toplumlara bazı şeyleri aktarmanın en iyi yolunu hikayeleştirme sanatı olarak seçmiştir…

5 yaşındayken evde kaybolan tüm eşyaları bulur, yan odada ola biteni izler , gördüğüm rüyaları aileme anlatarak olacak pek çok şeyi önceden söylerdim . Çocukluğumdan beri herkesin gördüğü dünyayı kendi gördüğüm gibi sanırken gerçek dünyanın akılcı bir yaklaşım üzerine kurulu olduğunun farkına vardığımda 13 yaşındaydım. O zamana kadar kimseye anlatamadığım gerçekler artık gün yüzüne çıkmaya başlamış çünkü artık benim bile kontrol edemeyeceğim boyutlara ulaşmıştı. Pandemi kabusunun önceden görmüş olmak bütün arkadaşlarım tarafından şizofrenlikle suçlanmama hatta dünyadan tamamen soyutlanmama neden olmuştu. Normal zamanlarda tezahür potansiyeli yüksek olan insanlar için bu güçtür çünkü görsel, zihinsel ve dokunsal olarak neyi algılarsa onu yaşamına tezahür ettirirler; korku filmlerini izleyemezler aslında korkak değillerdir sadece yaşamlarına tezahür edeceğini bildiklerinden izleyemezler çünkü farkında oldukları potansiyel enerjilerini yönetmeyi çok iyi bilirler ve bilinç düzeylerini korumaları gerekmektedir. (!) genel olarak size anlatmaya çalıştığım şey aslında tamamen bu. Akaşik kayıtlar tarafından bana aktarılan bilinç ötesi yaklaşımların elime kanıt kalemi alıp yazmam ile başlamasıyla birlikte bilimsel yöntemleri keşfettikten sonra sonsuzluğun var olduğunu keşfettiğim bu evrenin doğruluğunu kanıtlamak için araştırdıkça dünyada yalnız olmadığımı fark ettim. Gerçekte var olan her şeye çok meraklı olduğum için beni bankacı,finansçı,pazarlamacı,uçak hostesti,öğretmen gibi mesleklertanımlarken kendimi ait hissetmediğim akılcı toplum sıfatıyla ne istediğini bilmeyen tek bir fikri olması gereken safsata ile karşılaştım . Sonunda gerçek anlamda kendimi iki yıl boyunca eve kapatıp arayışa başladım kitaplar makaleler geceleri bir anda uykudan uyanıp yazmaya başladığım ve beni ziyaret eden ruhlar ile aktarılanlar hepsini not alıp kendi kendime gerçekliğini kanıtlamak için araştırdığım hatta aldığım tüm o eğitimler belgeler aslında o yaşam çemberinde o zamanlar bilmeden frekansım yükseldiği için hayatımın değiştiği noktada bir deli olmadığıma kendimi inandırmak ve bu dünyada yalnız olmadığımı kendi kendime kanıtlamak içindi. Pandemi gerçeğini engellemeye çalıştım ama enerji dünyası gerçek dünyanın birebir aynısı değil (!) Gerçek dünya boyutunda yaşayan bir insan olarak akıl ile yönettiğim bilincimin kendini çeşitli sorgulamalara yol açması ile birlikte birkaç psikolog ile görüştüm ama normal olan sonuçlar ve psikolojik olarak hiçbir şeyin olmaması kendimi akılcı yaptırım ile iki sene boyunca eve kapatıp hiç dışarı çıkmadan deli olmadığımı kendime kanıtlamak ile geçti. Benim neler yaşadığım hakkında hiçbir fikri olmayan at gözlüklerini takmış akılcı insanlara bazı şeyleri kanıtlamak için kendi enerjimi tüketemem eski zamanın fabrikatörü günümüz teknolojisine uyum sağlayamayıp iflas etmeden önce hadi o zaman şu masayı havaya kaldır (!) diyordu. Eski zamanın insan iş gücünden sanayi devrimine geçmişi bitti, sanayi devriminden teknoloji çağına geçtik… O belgeler, o eğitimler o sertifikalar sadece kendimi kendime kanıtlamak içindi. Şimdi gerçekten bu stratejilerin ne amaçla kullanıldığını anlayan bilinçteki ruhlar için rehber olmayı seçtim. Asla yalnız değilsiniz gerçek dünyanın rekabetçi kimliklerini ve safsatalarını biliyorsunuz ve dünyada her insanın açığa çıkarması gereken gerçek bir potansiyeli var. Bilinç üzerine kurulu olan tüm bu yöntemler yaşamınızda daha çok refah için, seçmediğiniz hiçbir şeyi yaşamazsınız; unutmayın bilinçle yönettiğiniz enerjiye sahipseniz korkularınız yoktur dünyevi kavramlara hitap etmiyorum benim yaptığım şey büyü değil. ENERJİ (!) Bilinçsiz olarak kullandığınız her enerji sizi kuantum alanda başka alanlara yönlendirir, enerjinin evrensel boyutta yasaları vardır. Haçlı seferleri döneminde cennetten arsa satanların karşısına çıkan bir filozof bilinç ötesi yaklaşımı ile aynen şöyle söylemiştir ”Cehennemi ben satın aldım artık hepiniz özgürsünüz.” Aşağılık ruhlar canı cehenneme ! Dünyeviş rekabetlerin enerji dünyasında gücü yalnızca örneklerden ibarettir.