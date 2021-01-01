Çöpten çıkan fotoğraf Burak Özçivit’in hayatını değiştirdi

· Bir süre mankenlik yapan Özçivit, gelen teklifler üzerine oyunculuğa adım atmış. Oyunculuk kariyerinin başında oldukça zorlanan Özçivit, bir röportajında şöyle demiş: “Çekimlerde çok zorlandım, hatta doktora bile gitmeyi düşündüm. Öyle öyle bir 4 ay geçirdim ama anamdan emdiğim süt burnumdan geldi.”

· Burak Özçivit, aynı başarıyı işletmecilikte yakalayamamış. 2014 yılında Levent’te ‘Balibey’ adında bir kebapçı açan Özçivit, sürekli zarar edince 2016’da dükkanı devretmiş.

· Fenerbahçe taraftarı olan Burak Özçivit’in en büyük hobisi futbolmuş. Genç yaşlarda amatör futbol oynayan Özçivit, “Oyuncu olmasam futbolcu olurdum” diyormuş.

· Ünlü oyuncunun bir diğer hobisi de klasik otomobillermiş.

· En büyük korkusu ise yükseklikmiş.